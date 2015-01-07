数据观测：中国四季度GDP增速料降至7.2% 12月通胀和工业略回升

* 公布内容：中国四季度GDP，12月CPI、PPI和工业增加值等数据

* 公布时间：1月9日公布CPI和PPI，1月20日公布GDP和工业等数据

调查结果: (同比,%)

预估中值 预估区间 前值 上年同期 预测数

四季度国内生产总值(GDP) 7.2 7.0 ~ 7.6 7.3 7.7 22

12月数据:

居民消费价格指数(CPI) 1.5 1.0 ~ 2.2 1.4 2.5 31

工业生产者出厂价格指数(PPI) -3.1 -3.6 ~ 3.1 -2.7 -1.4 29

工业增加值 7.4 7.0 ~ 7.8 7.2 9.7 18

固定资产投资(不含农户)(1-12月) 15.8 15.1 ~ 16.0 15.8 19.6 17

社会消费品零售总额 11.7 11.0 ~ 12.2 11.7 13.6 18

路透综合约22家机构预测中值结果显示，2014年四季度GDP同比增速料进一步放缓至7.2%，受国际大宗商品价格持续下跌影响，12月PPI同比跌幅料扩大至3.1%；当月CPI同比涨幅预计为1.5%。

而发改委10月以来加快基建项目审批以及地产销售回暖，料在一定程度上使得投资和消费受到支撑并企稳；此外受基数走低和APEC会议限产因素的消除，工业增加值同比增速料回升至7.4%。

瑞银预测报告称，12月宏观形势继续呈现实体活动低迷、通缩压力持续的格局。“虽然服务业增加值增速有可能受房地产销售好转、社会消费品零售增速略微加快而有所回升，但恐怕不足以抵消工业部门的滑坡，这意味着GDP增速仍会继续下行。”

瑞银表示，近期和未来进一步出台的稳增长政策有助于经济抵御房地产建设活动下滑带来的冲击，但不足以扭转实体经济下滑趋势。该机构预计四季度GDP同比增长7.1%左右，2014年增长7.3%，2015年GDP增长6.8%。

国家信息中心宏观经济形势课题组此前发布报告称，预计2014年中国GDP将增长7.3%左右，2015年经济则将呈现稳中缓降态势，GDP料增长7%左右。

市场普遍预计中国政府将把2015年经济增速目标下调至7%。国家统计局数据显示，2014年前三季度经济增速为7.4%。

**CPI小幅反弹，PPI跌幅扩大**

高频数据显示，12月鲜菜价格因天气原因环比涨幅高于季节性，肉类和粮食价格环比涨幅则均较低；而受到成品油价格下调影响，非食品价格表现相对较弱。

综合来看，12月CPI料同比上涨1.5%略高于上月，但全年涨幅将远低于政府年初定下的3.5%控制目标。

交通银行首席经济学家连平认为，当前中国经济逐步进入“新常态”，货币政策保持稳健基调，物价不具备大幅上涨的货币条件，周期性波动趋于平稳。预计2015年CPI同比涨幅1.6%。

PPI方面，受美元指数上升，及原油价格暴跌带动化工产品类价格大幅下跌影响，12月PPI环比料将进一步下跌，同比则料连续第34个月负增长。

而随着北京APEC会议后相关企业陆续复产，粗钢产量、电厂煤耗在过去几周均有所好转，再加上去年同期基数较低有利于同比读数上行，故预计12月工业增加值同比增速将较11月提高0.2个百分点至7.4%。

国内投行中金认为，12月APEC期间的停产限产扰动因素消除，以粗钢为代表的受限制产业产量低位显着反弹，这将带动当月月工业生产环比增速低位上行，同时该月工作日天数比上年同期多一天，预计工业同比增速升至7.4%。

不过就整个四季度来看，中金预计工业增加值同比增速将从三季度的8%降至7.4%。

中国工业和信息化部此前表示，预计2014年全国规模以上工业增加值增长8.3%左右，单位工业增加值能耗和用水量分别降低7%和5.8%，2015年将更加注重释放内需潜力，促进工业经济平稳运行。[nL3S0U62EJ]

2014年中央经济工作会议提出2015年经济工作的五大任务，其中努力保持经济稳定增长首当其冲。会议重申要继续实施积极财政和稳健货币政策，并称积极财政政策要有力度，货币政策要更加注重松紧适度。

以下为各机构预测详情:(同比,%)

机构 CPI PPI 工业 投资 消费 GDP（四季度）

德意志银行 2.2 -2.8 7.0 15.8 11.0 7.1

申银万国 1.7 -3.6 7.5 15.8 11.9 7.2

国信证券 1.7 -3.2 7.3 15.8 11.5 ~

法兴银行 1.6 -3.3 ~ ~ ~ 7.3

兴业银行 1.6 3.1 7.5 15.6 11.7 7.3

High Frequency 1.6 -3.2 7.8 ~ 12.2 7.6

国泰君安 1.6 -2.7 ~ ~ ~ ~

国金证券 1.5 -3.2 7.8 15.1 11.6 7.1

华侨银行 1.5 -3.3 7.4 15.9 11.7 7.1

摩根大通 1.5 -2.9 7.3 15.8 12.0 7.3

华宝信托 1.5 -3.0 7.3 15.8 11.8 7.2

汇丰银行 1.5 -2.8 ~ ~ ~ ~

光大证券 1.5 -2.7 7.2 15.7 11.7 7.2

瑞士信贷 1.5 ~ ~ ~ ~ ~

招商证券 1.5 -2.8 7.5 15.8 11.8 7.3

法国巴黎银行 1.5 -3.2 ~ ~ ~ ~

满地可银行 1.5 -3.2 ~ ~ ~ ~

瑞银 1.4 -3.2 7.5 15.7 11.4 7.1

中信证券 1.4 -3.2 7.2 16.0 11.7 7.3

中金 1.4 -3.3 7.4 15.6 11.7 7.2

交通银行 1.4 -3.1 7.7 15.7 11.7 7.3

美国银行 1.4 -3.2 7.5 15.7 11.5 7.2

Action Economics 1.4 -3.0 ~ ~ ~ 7.0

4cast 1.4 -3.0 ~ ~ ~ ~

Scotiabnk 1.3 -3.0 ~ ~ ~ ~

华融证券 1.3 -3.2 7.2 15.8 11.7 7.2

法国东方汇理银行 1.3 -3.3 ~ ~ ~ ~

渣打银行 1.2 -2.9 ~ ~ ~ 7.2

DZ Bank 1.2 ~ ~ ~ ~ ~

巴克莱银行 1.2 -2.5 ~ ~ ~ ~

中银国际 1.0 -2.6 7.0 15.5 11.5 7.1

Joh Berenberg ~ ~ ~ ~ ~ 7.2

中国银行 ~ ~ ~ ~ ~ 7.3

注：~ 表示数据不可得。投资为1-12月同比增速。(完)

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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