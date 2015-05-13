中国4月工业增加值同比增5.9% 零售同比增10%--国家统计局

新闻稿并显示，中国1-4月固定资产投资同比增长12.0%，亦低于路透调查预估中值的增长13.5%。

中国国家统计局此前已公布，4月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅略有扩大至1.5%，但仍低于路透调查预估中值的上涨1.6%。4月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌4.6%与上月持平，路透预估中值为下跌4.4%。(完)