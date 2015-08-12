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中国财经 | 2015年 8月 12日 星期三 13:47 BJT

中国7月工业增加值同比增6% 社会消费品零售总额增10.5%--统计局

路透北京8月12日 - 中国国家统计局周三公布，7月规模以上工业增加值同比增长6%，社会消费品零售总额同比增长10.5%；路透调查预估分别为6.6%和10.6%。

统计局并公布，中国前七月固定资产投资同比增长11.2%；路透调查预估中值为11.5%。

以下为7月工业、消费和投资数据详情：

实际值 预估中值 预估区间 前值

工业增加值 6.0 6.6 6.2~7.2 6.8

固定资产投资(不含农户)(1-7月)11.2 11.5 11.0~12.0 11.4

社会消费品零售总额 10.5 10.6 10.0~11.1 10.6

注：固定资产投资前值为年初起累计数据。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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