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中国财经 | 2015年 8月 26日 星期三 14:35 BJT

中国国家统计局：8月主要指标数据因调休放假均顺延一天发布

路透北京8月26日 - 中国9月3日全国放假一天以纪念抗战胜利70周年。国家统计局周三称，受9月3-5日调休放假影响，主要指标数据生产时间顺延，其中8月居民消费价格指数（CPI）、工业生产者价格指数（PPI）由原定的9月9日北京时间9:30顺延一天，即9月10日9:30对外发布。

与此同时，8月份规模以上工业生产数据、固定资产投资（不含农户）数据、民间固定资产投资数据、房地产开发和销售数据以及社会消费品零售总额数据的发布时间，也由原定的9月12日13:30顺延至9月13日13:30。

统计局并称，8月份其他指标数据的发布时间则维持不变。（完）

欲览详情，请点击国家统计局网站 here

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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