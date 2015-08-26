中国国家统计局：8月主要指标数据因调休放假均顺延一天发布

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月26日 - 中国9月3日全国放假一天以纪念抗战胜利70周年。国家统计局周三称，受9月3-5日调休放假影响，主要指标数据生产时间顺延，其中8月居民消费价格指数（CPI）、工业生产者价格指数（PPI）由原定的9月9日北京时间9:30顺延一天，即9月10日9:30对外发布。
与此同时，8月份规模以上工业生产数据、固定资产投资（不含农户）数据、民间固定资产投资数据、房地产开发和销售数据以及社会消费品零售总额数据的发布时间，也由原定的9月12日13:30顺延至9月13日13:30。
统计局并称，8月份其他指标数据的发布时间则维持不变。（完）
欲览详情，请点击国家统计局网站 here
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。