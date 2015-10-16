三季度中国券商业绩环比降幅明显 未来有望走出业绩低谷--报载

路透上海10月16日 - 在A股经历了一轮暴跌之后，中国上市券商三季度业务数据近日陆续宣布。上海证券报周五报导，据粗略统计，尽管上市券商三季度业绩同比仍会录得高增长，但环比降幅也会非常明显，甚至可能超过五成。

业内人士指出，三季度报或是近期券商业绩的最低点，未来随着行情企稳及成交量及两融余额回升，券商业绩有望走出低谷。

据上海证券报资讯统计，24家上市券商当月实现营收合计149.29亿元人民币，环比下滑14%；净利润合计53.67亿元，环比下降21%。但与8月相比，上市券商营收、净利的降幅均有所收缩。

具体来看，9月除山西证券(002500.SZ)亏损以外，其余券商均实现盈利。其中，有九家券商盈利环比增长，西南证券(600369.SS)、东方证券(600958.SS)及西部证券(002673.SZ)的净利润增幅排名前列，西南证券更是环比暴增逾16倍。在15家业绩环比下滑的公司中，山西证券、国海证券(000750.SZ)和方正证券(601901.SS)的降幅较大。

9月上市券商经营业绩环比下降，但降幅较前月有所收敛。不过，作为证券公司最大的收入来源，证券经纪业务的变动却难言乐观。交易所最新披露的数据显示，9月A股股票、基金的成交金额环比下降36%，而8月环比降幅仅为两成。 从粗略统计数据看，三季度除太平洋证券(601099.SS)以外，其余23家券商均录得正收益。中信证券(600030.SS)(6030.HK)以38.5亿元的净利润高居榜首，此外，国泰君安(601211.SS)、海通证券(600837.SS)(6837.HK)、国信证券(002736.SZ)及华泰证券(601688.SS)三季度盈利超过20亿元。

自营业务的高比例权益配置成为券商三季度最大不确定因素。据悉，目前上市券商暂不将证金公司做收益互换的资金计入损益表中，不过体现在利润表中的自营权益仓由于设置了在沪综指4,500点以下不减持的限制，因而成为券商经营业务的拖累因子。 报导引述平安证券观点认为，上市券商的最新市净率已经处于历史相对低位，即使考虑了自营业务可能出现的亏损对净资产的影响，板块的估值也仍具有较强的安全边际。未来需关注股市成交量及融资融券余额情况，两个指标一旦企稳回升，将成为券商业绩转暖信号。（完）