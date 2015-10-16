三季度中国券商业绩环比降幅明显 未来有望走出业绩低谷--报载

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海10月16日 - 在A股经历了一轮暴跌之后，中国上市券商三季度业务数据近日陆续宣布。上海证券报周五报导，据粗略统计，尽管上市券商三季度业绩同比仍会录得高增长，但环比降幅也会非常明显，甚至可能超过五成。
业内人士指出，三季度报或是近期券商业绩的最低点，未来随着行情企稳及成交量及两融余额回升，券商业绩有望走出低谷。
据上海证券报资讯统计，24家上市券商当月实现营收合计149.29亿元人民币，环比下滑14%；净利润合计53.67亿元，环比下降21%。但与8月相比，上市券商营收、净利的降幅均有所收缩。
具体来看，9月除山西证券(002500.SZ)亏损以外，其余券商均实现盈利。其中，有九家券商盈利环比增长，西南证券(600369.SS)、东方证券(600958.SS)及西部证券(002673.SZ)的净利润增幅排名前列，西南证券更是环比暴增逾16倍。在15家业绩环比下滑的公司中，山西证券、国海证券(000750.SZ)和方正证券(601901.SS)的降幅较大。
9月上市券商经营业绩环比下降，但降幅较前月有所收敛。不过，作为证券公司最大的收入来源，证券经纪业务的变动却难言乐观。交易所最新披露的数据显示，9月A股股票、基金的成交金额环比下降36%，而8月环比降幅仅为两成。 从粗略统计数据看，三季度除太平洋证券(601099.SS)以外，其余23家券商均录得正收益。中信证券(600030.SS)(6030.HK)以38.5亿元的净利润高居榜首，此外，国泰君安(601211.SS)、海通证券(600837.SS)(6837.HK)、国信证券(002736.SZ)及华泰证券(601688.SS)三季度盈利超过20亿元。
自营业务的高比例权益配置成为券商三季度最大不确定因素。据悉，目前上市券商暂不将证金公司做收益互换的资金计入损益表中，不过体现在利润表中的自营权益仓由于设置了在沪综指4,500点以下不减持的限制，因而成为券商经营业务的拖累因子。 报导引述平安证券观点认为，上市券商的最新市净率已经处于历史相对低位，即使考虑了自营业务可能出现的亏损对净资产的影响，板块的估值也仍具有较强的安全边际。未来需关注股市成交量及融资融券余额情况，两个指标一旦企稳回升，将成为券商业绩转暖信号。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。