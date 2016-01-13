中国12月人民币计价出口同比增长2.3%，进口同比下降4%--中国海关

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月13日 - 中国海关周三公布，12月以人民币计价出口同比增长2.3%，进口同比下降4%。上月分别为下降3.7%和5.6%。
当月贸易顺差3,820.5亿元人民币，上月为顺差3,431亿元。
以人民币计价，2015年全年中国出口同比下降1.8%，进口同比降13.2%，贸易顺差3.69万亿元。
海关发布新闻稿显示，12月外贸出口先导指数为31.2，较上月回落0.8，中国2016年一季度出口压力依然较大。
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)