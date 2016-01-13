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中国财经 | 2016年 1月 13日 星期三 10:38 BJT

中国12月人民币计价出口同比增长2.3%，进口同比下降4%--中国海关

路透北京1月13日 - 中国海关周三公布，12月以人民币计价出口同比增长2.3%，进口同比下降4%。上月分别为下降3.7%和5.6%。

当月贸易顺差3,820.5亿元人民币，上月为顺差3,431亿元。

以人民币计价，2015年全年中国出口同比下降1.8%，进口同比降13.2%，贸易顺差3.69万亿元。

海关发布新闻稿显示，12月外贸出口先导指数为31.2，较上月回落0.8，中国2016年一季度出口压力依然较大。

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