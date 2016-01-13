中国12月美元计价出口同比下降1.4% 进口同比下降7.6%--海关

路透北京1月13日 - 中国海关周三公布，以美元计价，中国12月出口同比下降1.4%，进口同比下降7.6%。路透调查预估中值分别为下降8%和下降11.5% 。

海关并公布，当月贸易顺差600.93亿美元，路透预估中值为530亿美元。

中国2015年以美元计价的出口同比下降2.8%，进口同比下降14.1%，海关贸易顺差5,945.04亿美元。

海关并公布，12月以人民币计价出口同比增长2.3%，进口同比下降4%。上月分别为下降3.7%和5.6%。当月贸易顺差3,820.5亿元人民币，上月为顺差3,431亿元。