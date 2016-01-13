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中国财经 | 2016年 1月 13日 星期三 11:40 BJT

中国12月美元计价出口同比下降1.4% 进口同比下降7.6%--海关

路透北京1月13日 - 中国海关周三公布，以美元计价，中国12月出口同比下降1.4%，进口同比下降7.6%。路透调查预估中值分别为下降8%和下降11.5% 。

海关并公布，当月贸易顺差600.93亿美元，路透预估中值为530亿美元。

海关发布新闻稿显示，12月外贸出口先导指数为31.2，较上月回落0.8，中国2016年一季度出口压力依然较大。

中国2015年以美元计价的出口同比下降2.8%，进口同比下降14.1%，海关贸易顺差5,945.04亿美元。

12月以美元计价贸易数据详情如下:

指标 实际值 预估中值 区间 上月 上年同期

出口(%) -1.4 -8.0 -11.2 ~ 0.4 -6.8 9.7

进口(%) -7.6 -11.5 -16.6 ~ -7 -8.7 -2.4

贸易顺差(亿美元) 600.93 530.0 440 ~ 762 541.0 496.1

海关并公布，12月以人民币计价出口同比增长2.3%，进口同比下降4%。上月分别为下降3.7%和5.6%。当月贸易顺差3,820.5亿元人民币，上月为顺差3,431亿元。

以人民币计价，2015年全年中国出口同比下降1.8%，进口同比降13.2%，贸易顺差3.69万亿元。（完）

浏览更多细节，请点选海关网站：www.customs.gov.cn

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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