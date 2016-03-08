中国2月美元计价出口同比下降25.4% 进口下降13.8%--海关

路透北京3月8日 - 中国海关周二公布，以美元计价，2月出口同比下降25.4%，进口同比下降13.8%。路透调查预估中值分别为下降12.5%和下降10%。

2月出口同比创2009年5月以来近七年最大降幅，当时为下降26.5%。

海关数据显示，2月贸易顺差325.92亿美元，路透预估中值为501.5亿美元。上月曾创出632.87亿美元的纪录新高。

中国去年进出口增速目标6%，而实际为下降7%；今年政府工作报告主要预期目标中仅提到“进出口回稳向好”，并没有设定具体数字目标。

海关并公布，2月以人民币计价出口同比下降20.6%，进口同比下降8.0%；上月分别为下降6.6%和下降14.4%。当月贸易顺差缩窄至2,095亿元人民币，上月为顺差4,062亿元。

中国2015年以美元计价的出口同比下降2.8%，进口下降14.1%，贸易顺差5,945.04亿美元；若以人民币计价，2015年全年出口同比下降1.8%，进口下降13.2%，贸易顺差3.69万亿元。 （完）

浏览更多细节，请点选海关网站：www.customs.gov.cn