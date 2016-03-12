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中国财经 | 2016年 3月 12日 星期六 10:08 BJT

中国2月社会融资规模增量7,802亿元 比上年同期少5,807亿--央行

路透北京3月11日 - 中国人民银行周五公布，2月社会融资规模增量为7,802亿元人民币，比上年同期减少5,807亿元，比上月减少2.65万亿元；当月对实体经济发放的人民币贷款增加8,105亿元，同比少增3,332亿元。

社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)

欲浏览更多详情,请点选中国央行网站: www.pbc.gov.cn

(发稿 孙琦子; 审校 毕晓雯)

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