中国工信部：大数据产业“十三五”发展规划拟于下半年发布

新华社周日援引谢少锋是在“2016大数据产业峰会”的话并称，工信部的重点工作还包括支持大数据关键产品的研发和产业化、大力推动工业大数据的应用、支持地方开展大数据产业发展的应用试点和推动大数据标准体系建设等。

工信部总工程师张峰亦表示，“十二五”期间中国信息技术产业快速壮大，为大数据加快发展奠定了良好的基础；但同时信息孤岛、大数据技术原创能力和产业实力不足、综合人才队伍缺乏和法律法规不健全等也制约着中国向数据强国转变。未来工信部将继续推进大数据产业发展。（完）