中国工信部：大数据产业“十三五”发展规划拟于下半年发布

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京5月2日 - 中国工信部信息化和软件服务业司司长谢少锋称，工信部正在制定大数据产业“十三五”（2016-2020）发展规划，目前正在各个方面征求意见，计划在今年下半年发布。
新华社周日援引谢少锋是在“2016大数据产业峰会”的话并称，工信部的重点工作还包括支持大数据关键产品的研发和产业化、大力推动工业大数据的应用、支持地方开展大数据产业发展的应用试点和推动大数据标准体系建设等。
工信部总工程师张峰亦表示，“十二五”期间中国信息技术产业快速壮大，为大数据加快发展奠定了良好的基础；但同时信息孤岛、大数据技术原创能力和产业实力不足、综合人才队伍缺乏和法律法规不健全等也制约着中国向数据强国转变。未来工信部将继续推进大数据产业发展。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。