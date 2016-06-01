中国5月非制造业商务活动指数降至53.1 上月为53.5--国家统计局

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京6月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，5月官方非制造业商务活动指数降至53.1，
上月为53.5。
过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):
16年/5月 4月 3月 2月 1月 15年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月
非制造业PMI 53.1 53.5 53.8 52.7 53.5 54.4 53.6 53.1 53.4 53.4 53.9 53.8 53.2
非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。