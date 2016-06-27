中国5月工业利润同比增速小幅回落 但仍延续增势--国家统计局（更新版）

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路透北京6月27日 - 中国国家统计局周一公布，5月份，规模以上工业企业实现利润总额5,372.2亿元人民币，同比增长3.7%，增速比4月份回落0.5个百分点。但工业企业效益继续呈现积极变化，延续了今年以来的增长态势。

国家统计局工业司何平博士解读称，5月份工业企业利润增幅有所回落，主要受营业外净收入增长明显放缓以及化工、石油加工、电子和烟草等行业盈利下降影响。

“年初以来，工业企业各月利润均保持增长，改变了2015年利润下降局面，5月份继续延续了平稳增长的态势。”何平称。

统计局数据显示，1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额23,816.4亿元，同比增长6.4%，增速比1-4月份回落0.1个百分点；单独5月，规模以上工业企业营业外净收入同比增长19.7%，增速比4月份回落36.5个百分点。

1-5月份，在规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额4,290.2亿元，同比下降7.3%；集体企业实现利润总额177.8亿元，下降2%；股份制企业实现利润总额15,992.9亿元，增长7.6%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额6,082.9亿元，增长6%；私营企业实现利润总额8,488.9亿元，增长9.4%。

1-5月份，在41个工业大类行业中，32个行业利润总额同比增加，1个行业持平，8个行业减少。

何平分析指出，5月份，尽管利润增长有所放缓，但由于工业生产平稳增长、工业产品出厂价格降幅收窄，工业企业利润的主要构成部分--营业利润同比增长3.4%，增速比4月份提高0.9个百分点。

同时煤炭、钢铁、有色等主要能源原材料行业利润呈明显恢复性增长。受前期产品价格回升、结构改善及同期基数偏低的影响，5月份，煤炭开采业利润同比增长2.5倍，结束了近年来持续下降的状态；黑色金属冶炼和压延加工业利润同比增长1.6倍，有色金属冶炼和压延加工业增长32.1%，均延续了4月份以来快速增长的趋势。

此外，产成品存货继续减少，资产负债率保持下降趋势。5月末，工业企业资产负债率为56.8%，同比下降0.5个百分点，降幅与4月末持平。

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

累计 增速(%) 单月 增速(%)

2016年1-5 6.4 5月 3.7 月

1-4月 6.5 4月 4.2

1-3月 7.4 3月 11.1

1-2月 4.8 1-2月 4.8

2015年全年 -2.3 12月 -4.7

1-11月 -1.9 11月 -1.4

1-10月 -2.0 10月 -4.6

1-9月 -1.7 9月 -0.1

1-8月 -1.9 8月 -8.8

1-7月 -1 7月 -2.9

1-6月 -0.7 6月 -0.3

1-5月 -0.8 5月 0.6

1-4月 -1.3 4月 2.6

1-3月 -2.7 3月 -0.4

1-2月 -4.2 1-2月 -4.2

2014年全年 3.3 12月 -8

1-11月 5.3 11月 -4.2

1-10月 6.7 10月 -2.1

1-9月 7.9 9月 0.4

1-8月 10 8月 -0.6

1-7月 11.7 7月 13.5

1-6月 11.4 6月 17.9

1-5月 9.8 5月 8.9

1-4月 10 4月 9.6

1-3月 10.1 3月 10.7

1-2月 9.4 1-2月 9.4

2013年全年 12.2 12月 6（完）

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