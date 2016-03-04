数据观测：中国1-2月工业增速降至5.6%投资跌破10% 实体经济开局乏力

调查结果 ECONCN: (同比,%)

预估中 前值 预估区间 上年同 预测

值 期 数

居民消费价格指数(CPI) 1.9 1.80 1.6 ~ 2.4 1.4 33

工业生产者出厂价格指数(PPI) -4.9 -5.30 -5.2 ~ -4.6 -4.8 31

工业增加值（1-2月） 5.6 5.90 5.3 ~ 7.8 6.8 30

固定资产投资(不含农户)(1-2 9.5 10 8.2 ~ 12.0 13.9 25

月)

社会消费品零售总额（1-2月 10.8 11.10 9.8 ~ 11.5 10.7 30

）

注：工业、投资和零售前值均为2015年1-2月数据。

路透综合逾30家机构预测中值结果显示，2016年中国经济开局乏力，工业生产持续疲弱，投资增速进一步放缓，政策已经明显转向稳增长，货币宽松仍是常态。

“根据日度数据计算，1-2月六大发电集团耗煤量同比跌幅扩大至20%附近，跌幅较去年12月显着扩大，钢铁企业产能利用率低位徘徊，”光大证券宏观团队在报告中称，“生产面延续疲弱态势，实体经济下行压力进一步加大。”

该团队预计，1-2月工业增速将下降至5.8%左右的水平，而目前来看，政府是短期具有加杠杆能力和意愿的唯一主体，因而稳增长主要发力点是政府主导的基建投资。

日前出炉的中国2月官方制造业PMI续降至49.0，创下2011年11月以来最低水平；财新中国2月制造业PMI降至48.0，为去年9月以来最低水准。

经济下行压力加大，导致近期政策稳增长诉求明显提升。年初以来，政府已经通过降低首付比例、调整营业税和契税优惠政策等，来帮助房地产市场去库存；中国央行也时隔四个月后再出手，自3月1日起普降存款准备率0.5个百分点。

“短期内经济下行压力加大是政策有所转向的主要原因，因而一季度经济数据将维持下滑趋势，”招商证券宏观经济分析师刘亚欣称。

中金宏观团队认为，2016年财政政策将更加积极，预计实际赤字率在2015年3.5%的基础上进一步扩大，货币政策将延续宽松态势；未来宏观政策将继续加强需求管理，发挥逆周期调节功能。

备受关注的中国2016年全国政协和人大会议将分别于3月3日（周四）和5日（周六）开幕。届时发布的政府工作报告将披露2016年经济发展预期目标。

中国国家信息中心宏观经济形势课题组最新报告称，今年一季度宏观经济仍然延续趋缓走势，预计GDP增速在投资减速、工业下滑、实体经济不振、金融业减速的影响下，增速将进一步回落至6.5%左右，尚不会出现“硬着陆”和全局性系统性风险；一季度稳增长的关键是扩大基建投资。（完）