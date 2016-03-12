需求低迷中国1-2月工业增速逾七年最低 房地产回暖独木难支（更新版）

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路透北京3月12日 - 中国今年1-2月工业同比增速创出逾七年低点，投资增速在地产和基建带动下反弹。综合看来整体需求仍低迷，经济难言企稳，房地产投资和销售的回暖亦独木难支。

最新数据显示经济下行压力不减，政府推进供给侧改革的背景下，过剩产能的出清将制约经济增长前景，未来央行货币政策可能以定向放宽为主，而稳增长须更多依赖财政政策。

“1-2月份工业生产增速出现回落，有产业结构处于调整期、工业经济企稳的基础还不牢固的原因，也有季节性波动的因素。”国家统计局工业司高级统计师江源解读称，此外需求不足、结构调整等因素拖累部分高耗能行业和传统行业。

上海证券首席宏观分析师胡月晓亦分析称，尽管市场已对经济下行压力已有感受和预期，但最终实际运行情况整体上还是要偏弱于市场预期。“最能代表当期经济运行的工业增长不仅明显回落，而且低于市场普遍预期。”

中国国家统计局周六公布，今年1-2月规模以上工业增加值同比增 长5.4%，增速创2008年11月以来最低；1-2月固定资产投资同比增长10.2%，增速比去年全年提高0.2个百分点。1-2月社会消费品零售总额同比增10.2%，增速为2015年5月以来最低。

中国月度工业增速走势图，请点选 tmsnrt.rs/1WgqwRk

光大证券固收团队点评称，未来工业增加值整体仍弱，在未培育出新的经济增长点之前，经济下行的压力不减。制造业、基建和房地产三大投资分项中只有地产投资支撑投资增速。

“但是我们对房地产开发投资仍保持谨慎态度，三四线高企库存仍会抑制土地成交。现在加快建设的可能是开发商存量土地。”该券商表示。

胡月晓亦认为，受楼市限制政策消除的影响，房地产投资也开始出现反弹现象，但由于地产大周期拐点已出现和中国经济发展阶段已到了结构调整和效率提升的阶段，地产投资增速回升的态势不会延续，拉动经济回升的投资增长还得靠基础设施投资。

统计局同时公布的数据显示，1-2月房地产开发投资同比增3.0%，增速比去年全年提高两个百分点，且为时隔两年后首次回升。此外，同期制造业投资同比增长7.5%，增速比去年全年回落0.6个百分点；基础设施投资同比增速亦下滑至15%。

随着楼市政策放松的效果年初集中体现，中国1-2月份商品房销售面积同比大增28.2%，销售额更猛升43.6%。同时2月末商品房待售面积较去年末增加。国家统计局强调，商品房销量持续走高的基础还比较薄弱，三、四线城市去库存难度不减。

**货币政策料以结构性宽松为主**

中国信贷和工业数据共同表明，实体经济需求仍积弱难返，稳增长尚需偏松货币政策环境。但从中国政府释放的各种信号来看，供给侧改革决心很大，经济增长必须经历阵痛，在通胀上升牵制货币进一步大幅宽松的情况下，央行料以定向放水为主。

央行周五公布金融数据全面低于预期：2月末广义货币供应量(M2)同比增长13.3%；2月新增人民币贷款7,266亿元；2月末人民币各项贷款余额同比增长14.7%。

光大证券固收团队表示，总体来看，今年GDP增长目标首次使用6.5-7.0%的区间，表明政府对经济的把控制度减弱；从现有数据来看，经济改善的迹象并不明显，一季度经济大概率仍会出现下行。

“央行的货币政策为配合政府出清过剩产能也偏向于谨慎维稳，未来或以结构性宽松为主，定点定向放水，但是保持整体宽松格局仍是大概率事件。”该券商称。

中国央行行长周小川周六在两会记者会上表示，比较稳健的货币政策配合其他宏观调控措施，就可以实现经济增长目标；除非国际、国内发生重大风险事件，中国无须采用过度的货币政策刺激，也不会倚重汇率贬值来提高出口竞争力。[nL4S16K04Z]

民生证券宏观朱振鑫/张德礼点评称，继人民币贬值、股灾和楼市无序加杠杆后，通胀又有回升的势头，央行宽松的空间已经很小了，甚至有边际紧缩的压力。货币宽松受阻，未来更多要依靠财政。

他们并表示，托底经济需要让积极的财政政策真正“积极”起来，增加支出，并继续结构性减税、落实营改增，激发企业投资和居民消费的潜力。

央行周五公布金融数据全面低于预期：2月末广义货币供应量(M2)同比增长13.3%；2月新增人民币贷款7,266亿元；2月末人民币各项贷款余额同比增长14.7%。（完）