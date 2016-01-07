中国数据观测：12月工业投资料均低位企稳 通胀略升但仍温和

调查结果ECONCN: (同比,%)

预估中 前值 预估区间 上年同期 预测

值 数

居民消费价格指数(CPI) 1.6 1.5 1.3 ~ 2 1.5 26

工业生产者出厂价格指数(PPI) -5.8 -5.9 -8 ~ -4.4 -3.3 28

工业增加值 6.0 6.2 5.8 ~ 6.5 7.9 27

固定资产投资(不含农户)(1-12 10.2 10.2 9.7 ~ 10.7 15.7 18

月)

社会消费品零售总额 11.3 11.2 10.9 ~ 11.9 11.9 27

注：固定资产投资数据前值为1-11月累计数据。

路透综合27家机构预测中值结果显示，中国实体经济在2015年年末低位企稳，12月工业同比增速受基数效应影响预计略有下降，基建投资持续高增长带动整体投资持稳，消费则在房地产销售等支持下延续较高速增长。

通胀方面，调查显示12月CPI同比涨幅为1.6%，较11月小幅回升，因当月蔬菜价格延续升势，推高食品价格。分析师认为，2016年经济若要持续企稳回升，依然有待宽松政策加码。

“鉴于稳增长政策陆续出台、房地产销售持续保持正增长、信贷增速继续好转，我们估计12月实体经济活动低位企稳，推动四季度及全年GDP增速稳定在6.9%左右。”瑞银中国首席经济学家汪涛称。

但她同时指出，12月房地产新开工和投资可能均继续下跌。内需疲弱也可能拖累制造业投资同比增速11月好转仅昙花一现、12月再次放缓。工业生产方面，鉴于同比基数较高，汪涛预计12月工业生产同比增速从之前的6.2%回落至5.8%，不过其环比增长势头可能季节性回升，作为印证，统计局PMI也小幅好转。

需求回升带动生产增速加快，推动中国12月官方制造业PMI微幅回升至49.7。但指数仍处于临界点下方、且低于历史同期水平，尤其从业人员指数续降至四年来最低水平，表明制造业下行压力依然较大。而财新中国12月制造业PMI回落至三个月低点48.2，结束前两月回升态势，并已连续10个月处于荣枯线下方。

中金公司预计12月固定资产投资增速持平于10.2%，同时行业分化的趋势仍将持续。具体来看，由于房地产到位资金同比增速自三季度以来稳步回升，房地产开发投资同比增速有望在11月下跌4.5%后有所企稳；由于工业企业利润增长乏力，制造业投资增速或将继续承压；三季度以来政府进一步采取逆周期调节政策，基建投资同比增速将继11月的23.3%后继续保持较快增长。

物价方面，多数机构认为12月蔬菜价格涨幅较高，将带动食品价格回升并小幅推高CPI涨幅，而国内原材料价格出现企稳迹象，意味着PPI跌幅有望缩窄。

“明年流动性充裕和利率水平走低可能推动CPI微升，低通胀状态将保持。”交通银行金融研究中心报告称，“（12月）PPI同比降幅缩小至5.8%左右，未来跌势仍将延续，但跌幅将趋收窄。”

光大证券的首席经济学家徐高认为，2016年刺激政策将继续加码，推动经济企稳回升。

他在报告中称，中央经济工作会议对供给改革和需求刺激表述“一虚一实”。随着经济下行压力加大，稳增长将成为政府工作实际核心目标。刺激政策的穿透力将显着加强，实体经济投资意愿将出现改善，宽松政策传导渠道趋于畅通。实体经济需求回升将推动工业企业盈利能力出现改善。

此前召开的中央经济工作会议将去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板列为2016年经济工作五大任务。而“牢牢抓住发展这个第一要务不放松”意味着“稳增长”仍是主线；政策调控上也要求积极财政政策加大力度、货币政策灵活适度，以对冲去产能、去库存和去杠杆对经济的冲击。（完）