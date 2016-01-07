中国数据观测：12月工业投资料均低位企稳 通胀略升但仍温和

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
调查结果ECONCN: (同比,%)
预估中 前值 预估区间 上年同期 预测
值 数
居民消费价格指数(CPI) 1.6 1.5 1.3 ~ 2 1.5 26
工业生产者出厂价格指数(PPI) -5.8 -5.9 -8 ~ -4.4 -3.3 28
工业增加值 6.0 6.2 5.8 ~ 6.5 7.9 27
固定资产投资(不含农户)(1-12 10.2 10.2 9.7 ~ 10.7 15.7 18
月)
社会消费品零售总额 11.3 11.2 10.9 ~ 11.9 11.9 27
注：固定资产投资数据前值为1-11月累计数据。
路透综合27家机构预测中值结果显示，中国实体经济在2015年年末低位企稳，12月工业同比增速受基数效应影响预计略有下降，基建投资持续高增长带动整体投资持稳，消费则在房地产销售等支持下延续较高速增长。
通胀方面，调查显示12月CPI同比涨幅为1.6%，较11月小幅回升，因当月蔬菜价格延续升势，推高食品价格。分析师认为，2016年经济若要持续企稳回升，依然有待宽松政策加码。
“鉴于稳增长政策陆续出台、房地产销售持续保持正增长、信贷增速继续好转，我们估计12月实体经济活动低位企稳，推动四季度及全年GDP增速稳定在6.9%左右。”瑞银中国首席经济学家汪涛称。
但她同时指出，12月房地产新开工和投资可能均继续下跌。内需疲弱也可能拖累制造业投资同比增速11月好转仅昙花一现、12月再次放缓。工业生产方面，鉴于同比基数较高，汪涛预计12月工业生产同比增速从之前的6.2%回落至5.8%，不过其环比增长势头可能季节性回升，作为印证，统计局PMI也小幅好转。
需求回升带动生产增速加快，推动中国12月官方制造业PMI微幅回升至49.7。但指数仍处于临界点下方、且低于历史同期水平，尤其从业人员指数续降至四年来最低水平，表明制造业下行压力依然较大。而财新中国12月制造业PMI回落至三个月低点48.2，结束前两月回升态势，并已连续10个月处于荣枯线下方。
中金公司预计12月固定资产投资增速持平于10.2%，同时行业分化的趋势仍将持续。具体来看，由于房地产到位资金同比增速自三季度以来稳步回升，房地产开发投资同比增速有望在11月下跌4.5%后有所企稳；由于工业企业利润增长乏力，制造业投资增速或将继续承压；三季度以来政府进一步采取逆周期调节政策，基建投资同比增速将继11月的23.3%后继续保持较快增长。
物价方面，多数机构认为12月蔬菜价格涨幅较高，将带动食品价格回升并小幅推高CPI涨幅，而国内原材料价格出现企稳迹象，意味着PPI跌幅有望缩窄。
“明年流动性充裕和利率水平走低可能推动CPI微升，低通胀状态将保持。”交通银行金融研究中心报告称，“（12月）PPI同比降幅缩小至5.8%左右，未来跌势仍将延续，但跌幅将趋收窄。”
光大证券的首席经济学家徐高认为，2016年刺激政策将继续加码，推动经济企稳回升。
他在报告中称，中央经济工作会议对供给改革和需求刺激表述“一虚一实”。随着经济下行压力加大，稳增长将成为政府工作实际核心目标。刺激政策的穿透力将显着加强，实体经济投资意愿将出现改善，宽松政策传导渠道趋于畅通。实体经济需求回升将推动工业企业盈利能力出现改善。
此前召开的中央经济工作会议将去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板列为2016年经济工作五大任务。而“牢牢抓住发展这个第一要务不放松”意味着“稳增长”仍是主线；政策调控上也要求积极财政政策加大力度、货币政策灵活适度，以对冲去产能、去库存和去杠杆对经济的冲击。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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