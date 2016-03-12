分析师看中国2月信贷和M2数据

路透上海/北京3月11日 - 中国央行周五公布数据显示，2月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长13.3%，略低于路透的调查中值13.8%；2月新增人民币贷款7,266亿元，低于1.2万亿元的路透调查中值。

央行数据并显示，2月末人民币各项贷款余额同比增长14.7%，低于路透15.2%的调查中值。

2月社会融资规模增量为7,802亿元人民币，比上年同期减少5,807亿元；当月对实体经济发放的人民币贷款增加8,105亿元，同比少增3,332亿元。

主要数据: --2月新增人民币贷款7,266亿元（路透调查中值为1.2万亿元） --2月末M2同比增长13.3%（路透调查中值为13.8%） --2月末人民币贷款余额同比增长14.7%（路透调查中值为15.2%）

以下为市场人士的评论:

--方正证券分析师 郭磊：

2月新增信贷7,266亿，这是一个比较低的数字，可能会有负向的预期冲击，但也不用过于恐慌。一则草根调研显示2月上半月信贷需求依然高涨，7,500亿以下的信贷可能有窗口指导痕迹；二则1月信贷明显大超季节性，2月压一压也有助于后续节奏，央行肯定不希望1月和2月连续形成放水印象，因此数据单月回落亦属正常，合并看下可能会好些。

2016年宽财政稳货币的政策导向已定，13%的M2目标亦意味着政策不希望货币政策走得太远。我们也看到这两个月节节攀升的CPI，抬头的通胀实际上已部分锁定了货币政策空间，对货币政策不可企望太多。

--光大证券固收团队：

2月信贷增长7,266亿元，同比少增2,970亿元，大幅低于预期。符合我们对2月份信贷增长在8,000亿元左右判断。1月份的信贷超增只是看起来异常，背后是季节性因素和趋势性因素共同作用的结果，而这种因素却不具有持续性。在现阶段供给侧改革的大背景下，政府和央行也不希望看到过快的信贷增长阻碍传统行业产能出清，影响经济结构调整。

分部门和期限来看，住户部门贷款减少65亿元，其中，中长期贷款增加1,885亿元，较一月份大幅回落，或与部分银行1月份过快投放额度减少有关。同时短贷减少1,885亿，源于消费贷款减少。非金融企业及机关团体贷款增加8,107亿元，其中，中长期贷款增加5,022亿元。我们预计此数据未来大概率维持低位，尤其是在地方政府债务置换开始后。

中国2月M2同比增长13.3%，增速比上月末低0.7个百分点，高于今年M2增速13%的目标。 M1同比增长17.4%，增速比上月末低1.2个百分点。M0同比下降4.8%，主要原因为春节过后，大量现金回流银行系统。我们在经济下行的情况下，货币政策大概率以宽松为主，货币增速仍会维持高位。

整体来看，在经济增长和结构调整矛盾长期存在情况下，信贷政策大概率维持中性，1月份天量信贷的情况不会再出现，未来增长基本保持平稳。我们预计国内经济在内外需持续低迷的情况下，一季度仍然会出现下滑。未来随着地产和基建投资的企稳，二季度经济会出现企稳态势。在债券投资方面，我们认为短期内，债券收益率会出现下行，10Y国债在一季度前触及2.7%。全年来看，利率的交易性价值大于配置价值，10Y国债全年估值中枢低点在2.6%。

--德国商业银行亚洲高级经济学家 周浩：

还是低很多啊，我觉得还是窗口指导起了作用，下个月的数据还是会上来的。我觉得下个月房贷会起来，2月份很多房贷压着不肯批。还是维持降准至少三次，降息一次的预测。

--民生银行研究院院长 黄剑辉：

2月数据低于预期，M2增长略高于政府工作报告确定的调控目标值（13%），有利于稳定一线城市房地产价格及稳定物价，可为聚焦供给侧结构性改革营造积极氛围。此外，信贷回归正常增长，与监管部门的＂窗口指导＂有一定关系。

--兴业证券固定收益分析师 唐跃：

2月信贷有被指导的因素，结合1月来看，前两个月投放超过3.2万亿信贷，规模仍不低。

不过资金流向可能是政府平台和居民购房等，实体内生性资金需求预计仍然较弱。

央行控制银行信贷投放节奏，体现宏观审慎意图。不过政策稳增长的基调明显，接下来需要关注3月份信贷以及其他稳定总需求的政策。预计货币政策短期配合稳增长以及供给侧改革，还将以稳为主。

--交通银行金融研究中心高级金融分析师 鄂永健：

当月新增信贷如期回落，符合预期，主要是因为上年末信贷在年初集中投放、银行“早放贷、早受益”等短期因素消失或趋弱，上月信贷飙升后商业银行主动控制投放节奏可能也是重要原因。

当月企业和居民中长期贷款增加较多，居民短期贷款和企业票据融资减少，信贷结构持续优化说明当前实体经济融资需求不弱，应主要是受稳增长政策的带动。

主要受信贷增速放缓的影响，货币供应增速也有所回落。

-- 招商证券固收团队 孙彬彬、高志刚：

2月M2同比增速回落至13.3%，既有高基数影响，也有信用投放相对放缓影响，分存款类别来看，居民存款季节性大幅增加，而企业存款季节性大幅下降，财政存款下降规模低于去年同期，但仍高于历史同期，财政支出发力。

新增人民币贷款7,266亿元，贷款余额同比增长14.7%，低于市场预期，经过1月大规模投放之后，2月信贷投放减少，但从贷款结构来看，主要是居民短期贷款大幅下降，其他类型贷款规模与去年同期相比并无明显变化，反映房地产消费和企业投资的中长期贷款投放仍然平稳，企业中长期贷款占比明显提升，贷款投放回归正常化。

2月社融余额142.4万亿，同比增速降至12.7%，社融新增7,802亿，不及市场预期主要由于四方面原因，一是贷款投放回归正常化，二是未贴现承兑汇票大幅下降3,707亿，或反映企业资金需求较为旺盛，三是债券融资受春节影响仅新增867亿，四是外币贷款仅下降569亿，外债转内贷趋势或放缓。

虽然新增信贷和社融规模不及预期，但综合1-2月数据，新增贷款和社融仍分别高出去年同期30.1%和23.5%，结合企业中长期贷款规模与占比，我们认为宽信用趋势未变，宽财政、宽信用趋势下，利率底部有支撑，继续维持谨慎，建议控制久期。

--国务院发展研究中心金融研究所 王洋：

经济未好转，高信贷数据本身不可持续，加之过年，也影响了信贷投放。当然，如果把两个月数据放在一起看，会稍微好一点。

从信贷结构上看，长期贷款表现不错，一是房贷保持较高，一线城市火爆，二线开始发力，二是企业中长贷主要应该还是政府项目，融资平台。

政策方面，降准仍有空间和可能。因为即使2月外汇占款降幅收窄，但也没有改变基础货币不足的状况。

价格工具上，如果不能降息，公开市场逆回购利率也有可能下调，以引导市场利率水平下行。

**相关背景**

--中国央行副行长易纲周五称，货币政策总量还是稳健，局部偏松，比如通过抵押补充贷款（PSL）发放棚户区贷款。他是在全国两会间隙对记者发表上述评论的。今年政府工作报告提出，稳健的货币政策要灵活适度。今年广义货币M2预期增长13%左右，社会融资规模余额增长13%左右。

--寒冷天气和春节假期消费等季节性因素，推动食品尤其是蔬菜和肉类价格大涨，导致中国2月CPI再度迈进“2时代”。未来猪肉价格还将延续上涨，再加上货币偏于宽松调节、大宗商品长周期反弹，都预示着中国通胀中枢趋于上行。

--中国2016年经济增长预期目标确定在6.5-7%，且“十三五”(2016-2020年)年均增速保持在6.5%以上。为稳定经济增长、并为供给侧改革创造宽松环境，政府同时将今年财政赤字率目标上调至3%、广义货币供应量(M2)增速目标提高至13%，通胀控制目标则稳定在3%左右。

--中国财政部部长楼继伟指出，今后一个时期中国财政收入潜在增长率有下降趋势，但赤字和债务仍有一定提升空间；今年地方政府到期债务有5万亿元人民币左右，将继续允许地方发行债券进行置换。

--中国国家发改委主任徐绍史表示，今年经济面临比较大的风险和挑战，但政策储备充裕，有信心使中国经济运行在合理区间，也不会因处置过剩产能出现下岗潮，中国经济不可能硬着陆，也没有拖累世界经济。

--中国以美元计价2月出口同比下降25.4%，创2009年5月以来近七年最大降幅；2月进口同比下降13.8%。

--中国国家信息中心报告称，一季度中国经济增速将继续趋缓至6.5%左右，CPI同比上涨1.8%左右，PPI将同比下跌5.2%左右。

--中国央行决定自2016年3月1日起，普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，以保持金融体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长。（完）