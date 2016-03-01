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中国财经 | 2016年 3月 1日 星期二 09:26 BJT

2月中国非制造业商务活动指数降至52.7 创逾七年低点--国家统计局

路透北京3月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，2月官方非制造业商务活动指数降至52.7，刷新2008年12月以来的逾七年最低水准，当时为50.8。

上月官方非制造业商务活动指数为53.5。

过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

16年/2月 1月 15年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

非制造业PMI 52.7 53.5 54.4 53.6 53.1 53.4 53.4 53.9 53.8 53.2 53.4 53.7 53.9

非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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