2月中国非制造业商务活动指数降至52.7 创逾七年低点--国家统计局

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京3月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，2月官方非制造业商务活动指数降至52.7，刷新2008年12月以来的逾七年最低水准，当时为50.8。
上月官方非制造业商务活动指数为53.5。
过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):
16年/2月 1月 15年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月
非制造业PMI 52.7 53.5 54.4 53.6 53.1 53.4 53.4 53.9 53.8 53.2 53.4 53.7 53.9
非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。(完)
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)