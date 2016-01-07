中国数据观测：高基数拉大12月进出口跌幅 衰退型高贸易顺差料延续

调查结果:

指标 12月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

出口(%) -8.0 -11.2~0.4 -6.8 9.7 25

进口(%) -11.5 -16.6~-7 -8.7 -2.4 25

贸易顺差(亿美元) 530.0 440~762 541.0 496.1 25

--数据要点：

路透综合25家机构预测中值结果显示，中国2015年12月进出口同比跌幅再度扩大，主因外需不稳而内需仍疲软及去年较高基数拖累。时至年末，部分进出口可能会赶在年前报关，然2015年外贸目标无法完成已成定局。

预测中值结果显示，12月贸易顺差可能仍在500亿美元以上，与11月大致持平。在出口仍显低迷的情况下，衰退型贸易顺差料延续，而内需不足仍是中国经济增长主要束缚。

“进出口同比增速波动主要是由于去年同期的基数波动较大。进口额的同比降幅较大受进口价格通缩及进口量增长疲弱双重因素推动。”中金报告称，预计12月贸易顺差可能仍会维持在542亿美元左右的高位，与11月大致持平。

瑞银集团指出，12月欧元和日圆对美元温和升值，均应有助于支撑12月以美元计价的进出口额增速。

交通银行金融研究中心最新报告对12月出口表现则相对较乐观，交行首席经济学家连平在报告中指出，美欧经济向好但复苏基础尚不稳固，短期内对中国出口拉动作用有限；去年较高的基数显着拉低了今年出口同比增速。预计12月出口跌幅较上月略有改善。

进口方面，机构普遍指出因内需增长乏力，且大宗商品价格仍承压，加上去年较高急速影响，12月进口同比降幅将扩大。

交行连平认为，全球大宗商品价格持续下降对进口负增长总体影响较大，进口数量平稳增长部分地抵消了进口价格深跌的影响。预计12月进口跌幅依然将维持在较高水平，为-10%左右。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩指出，高频数据显示12月国内螺纹钢价格下跌后反弹至11月末水平，结合11月相对乐观的经济数据看，国内需求或有好转；但因基数因素预计12月进口同比增速为-14.9%。

中国商务部此前表示，2015年外贸的困难不仅仅是外需的困难，而且和国内投资放缓、要素成本还在上升、人民币升值等多种因素交织叠加在一起。但中国在全球出口市场份额依然明显上升，已由2014年年底的12.4%提升到当前的大约是13%左右。

中韩、中澳自由贸易协定于2015年12月20日生效，并于当天第一次降税，2016年1月1日第二次降税。中国商务部表示，中韩、中澳自贸协定将进一步扩大双边贸易投资，提升贸易便利化水平，促进双边货物、资本、人员等的自由流动，创造更加便利、透明和公平的贸易和投资环境。（完）