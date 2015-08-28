中国7月工业企业利润同比降幅扩至2.9% 需求弱和价格跌为主因（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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路透北京8月28日 - 中国新公布的7月工业企业利润同比降幅扩大至2.9%，从微观层面确认经济在下半年开局疲软。内外需求不足之际，工业企业生产意愿不强，且工业品跌价及投资收益下滑亦加剧企业利润缩水。
中国国家统计局周五公布，7月全国规模以上工业企业实现利润总额4,715.6亿元人民币，同比下降2.9%，而上月为同比下降0.3%。
“利润同比下滑的主要原因是经济终端需求萎靡，7月投资消费出口皆呈下滑态势；同时PPI跌幅进一步扩大，继续侵蚀企业利润。”民生证券宏观分析师张瑜表示。
她指出，行业结构看呈现分化格局。上游资源类行业以及产能过剩严峻的行业大幅拉后腿，中游制造业由于成本下行表现较好，下游终端消费不佳；企业类型来看，依然是国有控股企业利润下滑拉后腿。
统计局数据显示，1-7月规模以上工业企业实现利润总额33,173.1亿元人民币，同比下降1%，降幅比1-6月份扩大0.3个百分点。
单月利润增速图表 link.reuters.com/veg55w
国家统计局工业司何平分析指出，7月份工业利润降幅扩大主要原因有三：从产销看，工业生产和销售增长放缓；从价格看，工业品出厂价格、原材料购进价格降幅扩大；从利润构成看，投资收益下滑。
具体而言，受工业品市场需求不足影响，工业生产和销售增长双双放缓。7月规模以上工业增加值同比实际增长6%，增速比6月份回落0.8个百分点；主营业务收入同比增长0.3%，增速比6月回落1.2个百分点。
价格方面，7月工业产品出厂价格（PPI）同比下降5.4%，降幅比6月扩大0.6个百分点；原材料购进价格同比下降6.1%，降幅比6月份扩大0.5个百分点。初步测算，因工业品出厂价格下降，工业企业主营业务收入减少5,124.6亿元，因原材料购进价格下降，工业企业主营业务成本减少3,761亿元，两者相抵，利润净减少1,363.6亿元，比6月多减少149.3亿元。
此外，7月规模以上工业企业投资收益同比增加110.4亿元，增加额比6月减少73.1亿元，对利润增长的拉动作用有所减弱。
不过工业利润数据中也有亮点。何平指出，高技术制造业和消费品制造业利润仍保持相对较快增长。同时，降息等降低企业成本费用、提升效益的政策正在发挥作用，7月企业利息支出同比下降3.1%，财务费用下降3%。
民生证券的张瑜表示，从工业企业的杜邦三项来看，费用端没有随收入下行，销售利润率承压；工业品价格下行环境中，营业收入增速疲软，对应的资产周转率承压；在去杠杆的大趋势中，杠杆率难有贡献，因此工业企业预期投资收益率难有较大改善，依旧承压。资本逐利，收益率不提升，工业投资难有超预期表现。
数据显示，1-7月，规模以上工业企业实现主营业务收入608,354亿元，同比增长1.3%，较前值1.4%略有回落。
张瑜认为，上半年拉动国内生产总值（GDP）的主力军金融业萎缩严重，下半年经济增速有破7%风险，传统的“房地产+制造业+出口”模式已经不能持续。
“未来稳增长不会退出，只会加码，而且思路会更加务实，从货币转财政，从金融转实体，未来基建仍然是稳增长的重要抓手。”
中国国家发改委主任徐绍史周四表示，中国经济向好的基础不牢、势头尚弱，但随着国家出台的一系列政策措施进一步落地见效，下半年经济增速有望保持平稳。
继续中国央行周二宣布降息和降准，加码宽松政策之后。财政部部长楼继伟也于周四宣布，今年下达3.2万亿元人民币地方政府债券置换存量债务额度。这在对冲地方债务风险之余，也将助力基建投资，减缓经济下滑风险。
以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)
累计 增速（%） 单月 增速（%）
2015年 -1 7月 -2.9
1-7月
1-6月 -0.7 6月 -0.3
1-5月 -0.8 5月 0.6
1-4月 -1.3 4月 2.6
1-3月 -2.7 3月 -0.4
1-2月 -4.2 1-2月 -4.2
2014年 3.3 12月 -8
全年
1-11月 5.3 11月 -4.2
1-10月 6.7 10月 -2.1
1-9月 7.9 9月 0.4
1-8月 10 8月 -0.6
1-7月 11.7 7月 13.5
1-6月 11.4 6月 17.9
1-5月 9.8 5月 8.9
1-4月 10 4月 9.6
1-3月 10.1 3月 10.7
1-2月 9.4 1-2月 9.4
2013年 12.2 12月 6
全年
（完）
欲览详情，请点击国家统计局网站链接：www.stats.gov.cn/
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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