中国7月工业企业利润同比降幅扩至2.9% 需求弱和价格跌为主因（更新版）

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路透北京8月28日 - 中国新公布的7月工业企业利润同比降幅扩大至2.9%，从微观层面确认经济在下半年开局疲软。内外需求不足之际，工业企业生产意愿不强，且工业品跌价及投资收益下滑亦加剧企业利润缩水。

中国国家统计局周五公布，7月全国规模以上工业企业实现利润总额4,715.6亿元人民币，同比下降2.9%，而上月为同比下降0.3%。

“利润同比下滑的主要原因是经济终端需求萎靡，7月投资消费出口皆呈下滑态势；同时PPI跌幅进一步扩大，继续侵蚀企业利润。”民生证券宏观分析师张瑜表示。

她指出，行业结构看呈现分化格局。上游资源类行业以及产能过剩严峻的行业大幅拉后腿，中游制造业由于成本下行表现较好，下游终端消费不佳；企业类型来看，依然是国有控股企业利润下滑拉后腿。

统计局数据显示，1-7月规模以上工业企业实现利润总额33,173.1亿元人民币，同比下降1%，降幅比1-6月份扩大0.3个百分点。

单月利润增速图表 link.reuters.com/veg55w

国家统计局工业司何平分析指出，7月份工业利润降幅扩大主要原因有三：从产销看，工业生产和销售增长放缓；从价格看，工业品出厂价格、原材料购进价格降幅扩大；从利润构成看，投资收益下滑。

具体而言，受工业品市场需求不足影响，工业生产和销售增长双双放缓。7月规模以上工业增加值同比实际增长6%，增速比6月份回落0.8个百分点；主营业务收入同比增长0.3%，增速比6月回落1.2个百分点。

价格方面，7月工业产品出厂价格（PPI）同比下降5.4%，降幅比6月扩大0.6个百分点；原材料购进价格同比下降6.1%，降幅比6月份扩大0.5个百分点。初步测算，因工业品出厂价格下降，工业企业主营业务收入减少5,124.6亿元，因原材料购进价格下降，工业企业主营业务成本减少3,761亿元，两者相抵，利润净减少1,363.6亿元，比6月多减少149.3亿元。

此外，7月规模以上工业企业投资收益同比增加110.4亿元，增加额比6月减少73.1亿元，对利润增长的拉动作用有所减弱。

不过工业利润数据中也有亮点。何平指出，高技术制造业和消费品制造业利润仍保持相对较快增长。同时，降息等降低企业成本费用、提升效益的政策正在发挥作用，7月企业利息支出同比下降3.1%，财务费用下降3%。

民生证券的张瑜表示，从工业企业的杜邦三项来看，费用端没有随收入下行，销售利润率承压；工业品价格下行环境中，营业收入增速疲软，对应的资产周转率承压；在去杠杆的大趋势中，杠杆率难有贡献，因此工业企业预期投资收益率难有较大改善，依旧承压。资本逐利，收益率不提升，工业投资难有超预期表现。

数据显示，1-7月，规模以上工业企业实现主营业务收入608,354亿元，同比增长1.3%，较前值1.4%略有回落。

张瑜认为，上半年拉动国内生产总值（GDP）的主力军金融业萎缩严重，下半年经济增速有破7%风险，传统的“房地产+制造业+出口”模式已经不能持续。

“未来稳增长不会退出，只会加码，而且思路会更加务实，从货币转财政，从金融转实体，未来基建仍然是稳增长的重要抓手。”

中国国家发改委主任徐绍史周四表示，中国经济向好的基础不牢、势头尚弱，但随着国家出台的一系列政策措施进一步落地见效，下半年经济增速有望保持平稳。

继续中国央行周二宣布降息和降准，加码宽松政策之后。财政部部长楼继伟也于周四宣布，今年下达3.2万亿元人民币地方政府债券置换存量债务额度。这在对冲地方债务风险之余，也将助力基建投资，减缓经济下滑风险。

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

累计 增速（%） 单月 增速（%）

2015年 -1 7月 -2.9

1-7月

1-6月 -0.7 6月 -0.3

1-5月 -0.8 5月 0.6

1-4月 -1.3 4月 2.6

1-3月 -2.7 3月 -0.4

1-2月 -4.2 1-2月 -4.2

2014年 3.3 12月 -8

全年

1-11月 5.3 11月 -4.2

1-10月 6.7 10月 -2.1

1-9月 7.9 9月 0.4

1-8月 10 8月 -0.6

1-7月 11.7 7月 13.5

1-6月 11.4 6月 17.9

1-5月 9.8 5月 8.9

1-4月 10 4月 9.6

1-3月 10.1 3月 10.7

1-2月 9.4 1-2月 9.4

2013年 12.2 12月 6

全年

（完）

欲览详情，请点击国家统计局网站链接：www.stats.gov.cn/

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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