中国数据观测：基数效应促11月进出口跌幅收窄 贸易顺差扩大并续创新高

公布内容：中国11月进出口数据

公布时间：12月8日（周二）

调查APP： 出口 进口 顺差

--调查结果:

指标 11月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

出口(%) -5.0 -8.2~-0.8 -6.9 4.7 31

进口(%) -12.6 -20~-9 -18.8 -6.7 31

贸易顺差(亿美元 633.0 578~733 616.4 544.7 31

)

--数据要点：

路透综合31家机构预测中值结果显示，中国11月进出口同比跌幅料继续收窄，主要在于外围经济的相对稳定以及基数效应。不过外部环境依然存在较大不确定性，出口形势总体改善有限，2015年的外贸目标不能完成已成定局。

预测中值结果显示，11月贸易顺差可能达633亿美元的纪录新高，继续刷新上月高点。在出口仍显低迷的情况下，贸易顺差持续刷新纪录高点，显示内需不足对中国经济增长的拖累仍非常大。

“进出口同比增速回升可能主要受益于去年同期低基数--去年11月大宗商品价格暴跌，全球需求明显走弱。”中金报告称。预计11月贸易顺差可能仍会维持在633亿美元左右的历史高位。

华创报告强调，从外围经济看，11月主要贸易国经济景气度有所回升，11月欧元区、日本、澳大利亚以及韩国的PMI均保持环比增长态势，加之圣诞备货等季节性原因，也会对进出口形成一定利好影响。

不过招商证券宏观研究主管谢亚轩则认为，时至年末，一部分进出口可能会赶在年前报关，但欧美日制造业PMI各有升降，外需未明显改善；且年末为经济淡季，加之天气因素，部分生产和建设放缓，11月水泥价格再度转为下滑，金属、工业原料类大宗商品价格在低位继续下行，2015年的外贸目标不能完成已成定局。

他并强调，预计环比进出口规模均略高于上月，受基数因素波动影响，同比增速均略高于上月，高贸易顺差仍将维持。

瑞银报告亦指出，欧美企业信心指数表现不一，其中美国ISM指数下滑、而欧洲情况有所改善。另一方面，统计局PMI的新出口订单指数进一步下滑，而财新PMI分项指数则继续反 弹，去年较为有利的基数效应可能支撑进出口同比跌幅双双收窄。

交通银行首席经济学家连平指出，当前美欧经济总体有所改善，但短期内对中国出口拉动作用有限；去年较高的基数显着拉低了今年出口同比增速；部分出口重要指标出现改善趋势。

进口方面，连平认为，近期美元指数走强，11月大宗商品价格进一步延续了震荡下跌行情；从基数看，尽管去年下半年普遍较高，但11月恰逢一个相对低点；近期进口相关指标总体偏弱，但有一定改善征兆。预计11月进口跌幅依然维持在两位数，但比上月收窄。

中国商务部此前表示，从当前外贸运行情况看，今年外贸发展面临形势比2014更为严峻复杂，下行压力加大。中国年初确定的外贸进出口增幅目标6%。但今年前10个月，中国进出口总值19.93万亿元人民币，比去年同期下降8.1%。

如何看待下行压力仍大的中国经济？中国国家发展改革委员会宏观研究院副院长马晓河认为，从前10月的数据看，目前经济增长还没有明显好转信号，估计到明年上半年中国经济仍将在谷底运行，积极财政政策和稳健货币政策的基调改变的可能性不大。（完）