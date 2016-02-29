2015年中国劳动年龄人口减487万 居民收入增幅放缓--国家统计局

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京2月29日 - 中国国家统计局周一发布2015年统计公报显示，去年16-59岁的劳动年龄人口总数减少487万，至9.1096亿，在全国总人口中占比由2014年末的67%进一步降至66.3%。
统计公报并显示，2015年全国居民人均可支配收入21,966元人民币，比上年增长8.9%，其中城镇和农村分别增长8.2%和8.9%。2014年增幅分别为10.1%、9%和11.2%。
统计局公布，2015全年全社会固定资产投资562,000亿元，比上年增长9.8%，扣除价格因素，实际增长11.8%；其中，固定资产投资（不含农户）551,590亿元，增长10.0%。
去年全年全国城镇保障性安居工程基本建成住房772万套，新开工783万套，其中棚户区改造开工601万套。
截至2015年末，常住人口城镇化率为56.10%，比上年末提高1.33个百分点。（完）
欲览详情，请点击国家统计局网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)