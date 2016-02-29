2015年中国劳动年龄人口减487万 居民收入增幅放缓--国家统计局

路透北京2月29日 - 中国国家统计局周一发布2015年统计公报显示，去年16-59岁的劳动年龄人口总数减少487万，至9.1096亿，在全国总人口中占比由2014年末的67%进一步降至66.3%。

统计公报并显示，2015年全国居民人均可支配收入21,966元人民币，比上年增长8.9%，其中城镇和农村分别增长8.2%和8.9%。2014年增幅分别为10.1%、9%和11.2%。

统计局公布，2015全年全社会固定资产投资562,000亿元，比上年增长9.8%，扣除价格因素，实际增长11.8%；其中，固定资产投资（不含农户）551,590亿元，增长10.0%。

去年全年全国城镇保障性安居工程基本建成住房772万套，新开工783万套，其中棚户区改造开工601万套。

截至2015年末，常住人口城镇化率为56.10%，比上年末提高1.33个百分点。（完）

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