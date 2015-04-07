安徽组建地方政府债承销团 今年首批一般债券发行额258亿元

路透上海4月7日 - 继中国江苏省之后，安徽省周二公告组建地方政府债券承销团。是次组建的承销团面向2015-2017年该省全部政府债券，成员目标数量不超过30家。通知同时称，今年安徽省第一批一般债券发行规模为258亿元人民币。

刊登在中国债券信息网的公告显示，安徽省首批一般债券中，三年和10年期同为52亿元，各占比约两成；五年和七年同为77亿元，各占比约三成。

日前安徽省经财政部核定，获得第一批置换额度322亿元，置换后的融资成本将降低到5%左右。

此前江苏省公布的首批一般债券发行规模为648亿元，期限包括三年、五年、七年和10年，各期限规模占比也分别为20%和30%。

据今年两会财政部报告，中国将建立一般债务和专项债务相结合的规范的地方债务举借机制。今年地方财政赤字5,000亿元，比上年增加1,000亿元，国务院同意发行地方政府一般债券弥补。此外国务院还同意新增发行地方政府专项债券1,000亿元，用于有一定收益的公用事业发展。

2014年财政部核准了4,000亿元地方债发行规模，其中上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元，占比不足三成。而今年地方政府债发行将全部采用自发自还模式。(完)

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(发稿 李宏薇；审校 张喜良)

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