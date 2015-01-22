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中国财经 | 2015年 1月 22日 星期四 18:57 BJT

国开行今年棚改贷款力争发放超4,000亿元--新华社

路透北京1月22日 - 新华社周四报导称，中国国家开发银行2015年将继续支持重点领域薄弱环节建设，力争发放棚改贷款4,000亿元人民币以上，铁路贷款1,000亿元，重点水利建设工程项目贷款900亿元。

报导援引国开行董事长胡怀邦在该行2015年度工作会议上的讲话称，国开行2015年将把重点放在开发性金融支持的领域上，着力创新投融资模式，推进融资模式、表外业务和“投贷债租证”协同模式创新。

新华社援引数据称，国开行2014年共发放棚改贷款4,086亿元，同时支持新型城镇化综合试点，推动设立集成电路产业基金等政策性基金，发行1,013亿元信贷资产支持证券推动结构调整，发放铁路贷款1,195亿元、水利贷款814亿元。（完）

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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