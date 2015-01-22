国开行今年棚改贷款力争发放超4,000亿元--新华社

美新政府政策对中国经济影响可控 但施压人民币汇率--报告
路透北京5月7日 - 中国金融四十人论坛（CF40）和美国彼得森国际经济研究所（PIIE）联合报告认为，美国新政府在税收、基建投资等方面的政策调整，总体来说对中国经济影响可控；但美新政可能会带来美元上涨，并对人民币汇率带来一定贬值压力，不过贸易差额不是中美汇率政策立足点。
路透北京1月22日 - 新华社周四报导称，中国国家开发银行2015年将继续支持重点领域薄弱环节建设，力争发放棚改贷款4,000亿元人民币以上，铁路贷款1,000亿元，重点水利建设工程项目贷款900亿元。
报导援引国开行董事长胡怀邦在该行2015年度工作会议上的讲话称，国开行2015年将把重点放在开发性金融支持的领域上，着力创新投融资模式，推进融资模式、表外业务和“投贷债租证”协同模式创新。
新华社援引数据称，国开行2014年共发放棚改贷款4,086亿元，同时支持新型城镇化综合试点，推动设立集成电路产业基金等政策性基金，发行1,013亿元信贷资产支持证券推动结构调整，发放铁路贷款1,195亿元、水利贷款814亿元。（完）
(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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路透北京5月7日 - 中国金融四十人论坛（CF40）和美国彼得森国际经济研究所（PIIE）联合报告认为，美国新政府在税收、基建投资等方面的政策调整，总体来说对中国经济影响可控；但美新政可能会带来美元上涨，并对人民币汇率带来一定贬值压力，不过贸易差额不是中美汇率政策立足点。
路透北京5月7日 - 中国央行周日公布，中国4月末外汇储备为30,295.33亿美元，环比增加204.45亿美元，为连续第三个月回升，主因期内非美货币总体相对美元升值，中国跨境资金流动继续向均衡状态收敛。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。