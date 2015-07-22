中国企业境外美元债全年融资规模料达1250亿美元--中银国际

路透香港7月22日 - 中国企业在海外融资规模不断攀升，中银国际统计，今年上半年中国企业境外美元债券发行总规模已近593亿美元，其中国有企业占比达总规模的72%。

中银国际预计，今年下半年中资美元债券和离岸人民币债券的新债市场料会面临一些不确定因素，但整体仍会较繁忙，全年融资规模有望达到1,250亿美元和2,500亿人民币。

商务部数据显示，今年首5个月中国境内投资者实现非金融类对外投资2,783.6亿元人民币，同比增长47.4%。国企出海并购资源是中国对外直接投资的重要途径之一，伴随而来的巨大融资需求使企业在新债发行市场上加快了节奏。

中银国际统计，今年上半年中国企业发行境外美元债中，投资级债券发行额达到492.5亿美元，同比上涨27%，达到总规模的83.1%，大量国企紧随国家战略积极发掘海外投融资机会。

以中国银行近期发行的总规模40亿美元“一带一路”债券为例，其多币种、多年期、多品种的发行结构为配合国企“走出去”融资提供了创新思路。

Dealogic统计数据显示，包括中银国际在内的中银集团在中国国际投资级债券承销排名榜上自2013至今均排在第一。（完）

(记者 赵红梅；审校 屈桂娟)

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