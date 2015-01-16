《杨爱斌专栏》2015年债券策略：要敢买 更要敢卖

(本文为杨爱斌在“赢与爱”天风证券人民币论坛上的发言整理，仅代表本人观点)

目前市场上存在几个共同的预期，先说对于2015年的经济增长。目前市场上的一致预期可能是7%左右，说好也不好，说差也不差。但是我们认为，市场上往往总是会对最近的一些政策，或者经济数据产生一致性的预期，但最终的经济增长状况可能并不是像一致性预期的那样。如果说市场真的是像我们预期的这样，其实对我们的资产价格、债券的价格不会有特别大的影响。真正会让我们赚钱，或者说赔钱的是经济增长的状况出现偏差。这种偏差显然只有两种可能：第一经济增长比我们想象中要好，第二经济增长比我们想象中要差很多。

经济增长如果要好可能会好在哪个地方，现在我们认为第一个可能就是美国、欧洲、日本等发达经济体，他们的经济增长出现超预期。美国的好是大家都知道的，欧洲的差目前来说大家也是觉得确实很差，但是日本的话，我们感觉日本经济其实没有想象中那么差，日本的经济是比较好的。通过世界经济组织对全球经济的预测来看，其实对明年全球经济增长的预期是往上调的，所以有可能会对中国出口增长带来超预期的地方。

第二个就是房地产市场。最近大家都关注到中国房地产市场的成交量在明显的回升，尤其是前30个城市回升比较厉害。如果说明年的货币政策继续放松的话，通过继续的放松限购，或者说降息等等这样的一些政策，包括银行在信贷无法投放的情况下去追逐有收益率的按揭贷款，有可能把房地产市场，把中国的经济带起来。第三个是我们的一路一带，走出去的国家战略能不能把经济给推起来。

总的来说，这是明年经济上行的一些因素，但是我们又觉得这样一些上行的因素能把中国经济真正推到7.5%以上，这个概率还是比较小，是一个小概率事件。

因此，明年中国经济可能存在的是下行风险。而下行风险最主要的一个方面是财政的收缩，大家都看到中央的财政赤字要扩张一点，2,000-3,000亿的水平。但是大家别忘了，中国的财政赤字我们更看重的是广义的赤字，即是中央政府的赤字加地方政府的赤字，地方政府的赤字数量级是什么样，现在也没有拿到准确的数字，只能做一个简单的毛估。从2008年金融危机以来，地方政府的债务应该是累计增加接近20万亿的数量级，这五年平均的GDP大概是在50万亿左右，意味着平均每年增加债务是在4万亿，如果按照平均GDP是50万亿也意味着地方政府的赤字率是8个百分点，当然也可能这个数字是高估了，就算打个折，6个百分点地方政府的赤字率和中央政府2.3、2.5的赤字率这两个不是一个数量级。而财政部43号文的正式颁布，包括银行在去年年底抢着向地方政府放贷，其实都是为了规避2015年地方政府难以在新的地方财政整顿的背景下进行债务的扩张。这个收缩对中国经济的影响最大，而这种影响我相信在今年的二季度可能会逐步开始体现，只不过市场现在不会去想这些问题。

另外的下行风险是信用风险逐步的暴露，从最近一系列政策的安排，包括存款保险制度等等来看，我觉得应该说政府部门是做好了逐步打破刚兑的一系列准备和安排。事实上中国的民间借贷市场，包括小贷公司，中小担保公司，已经出现了大量的违约局面，我们也关注中国高收益债券的市场，其实就是信托市场，这一块的钱过去主要是借给资源类企业去做矿山类的开发，还有就是借给房地产企业。

但是现在看到大量银行私人的理财产品从这块市场撤出，这些高收益债权，如果违约了，意味着借钱给这些人的收入就受到了损失，如果你去买一个地产类的信托，结果没兑付，意味着有巨大的损失。如果产生了这个损失，意味着你的支出会减少，对经济是下的作用。反过来说如果债券没有违约，高收益的债权没有违约，顺利的还掉了，兑付了，意味着信用的扩张消失了，当信用的扩张消失的时候，意味着整个经济的支出是在收缩的，所以不管从哪个角度来说，只要是这个过程，就是因为信用风险的暴露，导致信用收缩这个过程在持续，就意味着支出在收缩，支出的收缩一定会对经济带来下行的风险。

第三块是房地产市场，房地产市场如果说看的短，我们也看的不是非常清楚，不知道房地产市场接下来会不会把经济推起来，但是我似乎隐隐觉得市场目前普遍的共识是中国的房地产市场因为人口的原因也好，因为货币汇率的因素也好，或者说因为即将要推出房地产的集中登记等等，我相信有很多人是不再愿意进入房地产市场的，而房地产市场库存是比较高的，尽管最近30个大宗城市房地产销量在好转，但是大中城市的销量大概是两亿平方米，全国是12万平方米，占比大概就20%左右。20%的好不代表你剩下的10万平方是好的，剩下的10万亿三、四线城市可能还是非常惨烈，所以这也是一个下行的风险。

从以上几点来看，如果说我们要做赌注的话，我宁愿把赌注压在经济有下行风险的可能性上。

**对通货膨胀的看法**

普遍认为是2015年存在下降压力的趋势。市场普遍是1.5%到2%之间，6、7月份物价见底，下半年猪肉价格在大量的母猪被屠宰的情况下存在反弹可能。另外央行信贷额度如果放得比较多，在这种情况下，如果说信贷真的很高，在潜在经济增速放缓的情况下，物价一定会增长，这是市场担心的所在。或者说大家都觉得6、7月份是一个底，下半年物价大概会有回升的压力。

我们的想法是要稍微看远一点，我们关注的指标是人民币实际有效汇率，如果将2010年的数据计做100，作为基数，现在人民币对美元汇率相对升值大概是22%，对欧元大概是30%，对日元大概是77%，对印度卢比是38%。如果说作一个指数的话，人民币实际有效汇率指数在124到125之间，而日本大概是在1998年左右的时候到了130，美国在2000到2001年的时候大概也是在这个位置。这两个国家接下来都经历了出口竞争力的下降，日本没有货币放松，陷入长期通货紧缩，而美国爆发科技企业过度投资泡沫破灭的信用违约潮。

目前人民币实际有效汇率指数在125左右的位置。李博士讲的很清楚，美元明年大概还会走高，人民币到底跟还是不跟，至少现在绝大部分投资者觉得人民币会软盯住美元，认为人民币实际有效汇率很有可能升到130。如果真的升到130，这还是假设人民币对美元有3个点左右贬值的情况下，这意味我们的物价，尽管猪肉的价格可能会涨一点，但在整体汇率的压力之下，别东西的价格跌的会更惨，并不见得让CPI涨起来。所以看的远一点，我更相信物价往下的概率会大一些。

**债券策略**

2013年的策略是4月份赶紧做存款就别买了，2014年最好买入持有不动，但2015年确实真正是做债券交易最好的一年，你要敢买，而且要敢卖。可以说今年是做交易最好的一年。因为从货币政策来说，货币政策的放松肯定是没有结束的。做债券的人都很清楚，货币政策第一次放松肯定是最好的买点，货币政策最后一次放松肯定是最好的卖点。

但是现在，央行货币政策因为方方面面的原因而比较被动，比如我们的债务杠杆现在到了250，比如实体经济杠杆没有出清，比如短期股票市场上涨特别快，因此央行始终要保持定力，这种情况下不会像2008年那样直接放出108个点的降息，几个百分点的降准。货币政策放松应该说是一个大概率事件，但还没有结束，既然没有结束，对债券来说就不会有特别大系统性的风险。这种情况下如果说要去做多，无非就是选择一个比较好的买点而已，至少这个市场还没有完全的结束。2015年的债券也有一些风险点，最主要的风险点还是来自于资金面的压力，毕竟外汇占款资金流入在减少，股票市场越来越活跃也需要钱。另外央行在货币政策放松这方面始终是滞后的，我有一些担心。

回顾历史，在 2006年人民币面临升值的背景下，我们在2006年3月份已经把所有的长期债券卖掉，不过当时外汇占款太多了，而央行回笼还是慢，所以2006年在基本面很不利的情况下由于资金面的充裕仍维持了债券的小牛市，2015年也许基本面还是非常支持债市，但是因为资金面的问题，或者说不管什么原因，我们没有那么多的钱，在这种情况下债券还是会带来短期的风险，也不排除2015年债券市场走出小熊的可能，但概率不大，如果把握好买点，系统性风险很小。如果出现概率偏大经济下行或信用风险爆发，则利率债券存在很好的机会。这是一个风险和收益不对等的投资。

2015年债券投资最大的风险是信用风险，超日和华锐的兑付不是刚性兑付的继续，恰恰是打破刚性兑付序幕的开始，08年金融危机之前，贝尔斯登都是成功重组兑付债务，不要忘记，星星之火可以燎原，2015年做债券投资，我敢买20年期的利率债，但是我不敢买信用风险很大的高收益债。(完)

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