中国转债市场仍需浅尝辄止 静候博反弹机会--中金

路透上海8月17日 - 中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报称，转债市场短期仍难有明确趋势，可以持有为主，投机性参与，但操作难度很大、空间较小，仍需控制仓位。因此建议浅尝辄止，见好就收，静候一级市场和股市临近震荡区间底部博反弹机会。

基于对股市的判断，临近4,000点仍不建议追涨甚至反手减持，人心不稳且尚未看到突破性力量的出现。上周转债估值压缩为哪般？估值压缩的背后原因：

1、主要源于赎回条款“天花板”约束，已经进入赎回期的格力转债等价格一度超过160元，已经透支了赎回预期；

2、股市区间震荡一致预期形成，投资者对正股和股市快涨可能性不抱有期待，临近4,000点之后不愿在高价追涨；

3、此外，供给预期升温也会随着时间的推移而成为一个小问题。不过，考虑到拟发行品种的体量难抵电气，只不过是只数有所增加而言，转债市场筹码稀缺没有缓解。

转债仍是“巧妇难为无米之炊”，加上股市区间震荡格局难改，估值不便宜且面临赎回条款约束，操作难度很大。

**转债一级市场**

一级市场淤积，亟待放行，其中可交换债审批速度可能更快。新浪等媒体报导，目前已有多家沪深主板、中小板和创业板的公司收到相关再融资批文，标志着暂停近一个月的再融资之门已然开启。

目前，有5只转债已经过会，还有两只EB走大公募审批通道，亟待放行。我们认为转债和EB的投资群体均为债券投资者，并不分流股市资金，放开转债发行，不会冲击股市资金面。

此外，二级市场筹码稀缺衍生出存量个券估值高估、转债基金生存困境等一系列问题，都亟待重启一级市场来解决。我们认为率先重启转债一级市场是必要之举，也可以作为监管部门观察二级市场对再融资重启反应的试金石。

**债市研判**

我们认为债市运行到了新的阶段，“盛夏已逝，深秋未至”。1、基本面核心要点：

第一、股市衍生资产收缩导致的资金再配置，这仍是三季度的主线；

第二，货币政策宽松会持续，传统货币政策到极限，边际宽松有限，财政或隐性财政登台但唱不出大戏，并可望在四季度有所体现。本次人民币中间价下调超预期；

第三，基本面层面，经济有差的风险，但托底政策会出现，财政发力，中央间接加杠杆，货币政策会配合，但尾部风险不大。猪周期是扰动因素不是核心；

第四，外围环境不是主导性因素，但通过汇率调整，释放货币政策更大灵活性。简单来看，三季度的核心主线仍是股市衍生资产收缩导致的资金再配置，这一过程没有完全结束。

但进入四季度，市场有可能重回基本面主导，经济增长和通胀小幅回升，美联储加息，供给上升等不利因素开始出现；

目前债市的状况，可以简单归结为：绝对收益率较低，信用利差低位，息差水平尚可，期限利差不差。

相应的，在系统性机会有了很大程度反应之后，结构性机会仍在杠杆操作和中长端利率债上，而短期的风险点无疑在资金面、基本面上，明年更大的风险点在于汇率和十九大之前凝聚增长共识。

利率长端（如10年金债）短期仍关注机会为主，但仍强调难摆脱上有顶（4.2-4.3%）下有底（3.7%）格局。首先需要承认市场是有摩擦且有分割的。在稳增长诉求增强，CPI和PPI后续同比均向上，基本面短期下行压力大，但中期难证伪。

中长端利率债供给还是个确定性变量，虽然杠杆是中央的，货币政策会配合，但财政开始唱主角，货币政策难解决供给等结构问题。仍关注交易性机会，但短期下行幅度有限。2016年地方政府激励机制或将重建，加上收益率水平不高，内外风险点可能增多。

我们三季度沿着股票衍生资产收缩引发再配置行为，弹性最强且对股市走势最敏感的分级A是最大受益者，经过前期大幅上涨之后，趋势还没有逆转，但已经难有更大惊喜，潜在空间大为收缩。

中高等级信用债和老城投是最确定的受益者，杠杆机会预计仍可持续，但需要开始提防资金面和供给等风险。低等级信用债仍不建议“饮鸩止渴”。转债仍是“巧妇难为无米之炊”，加上股市区间震荡格局难改，估值不便宜且面临赎回条款约束，操作难度很大。

**股市判断**

“病去如抽丝”，进入“后救灾”阶段，如何理解证金后续运作影响本周表现，但中期区间震荡格局难撼。

证监会官网发布公告表示，今后若干年，中国证金公司不会退出，其稳定市场的职能不变，但一般不入市操作，当市场剧烈异常波动、可能引发系统性风险时，仍将继续以多种形式发挥维稳作用。

此外，证金公司14日通过协议转让方式向中央汇金公司转让了一部分股票，由其长期持有。我们的看法是，这正式宣告股市进入“后救灾”阶段。结合央行近期相关表态，证金救市是“临时性措施”，退出存在必然性，还市场以常态。

本次公告有如下几点值得关注：1、部分给让汇金并长期持有，解决了部分退出问题，降低了市场担忧，但还缺少数量等足够信息；

2、表明了减少日常干预的态度，股市开始回归市场供求常态，对投资者短期信心会稍有打击；

3、“托底”功能仍在，导致市场在一段时间内“下有底”。我们对股市的看法无改变，虽然上周经历了汇率扰动，但继续坚持“短期（8月份）不悲观，中期（到年底）不乐观，长期结构性行情可期”看法，并维持博弈市的基本判断。

我们对短期不悲观的原因在于卖空筹码被严加控制，悲观情绪渲染下存量资金仓位较低，人为“地量”出现，证金等国家队有足够的资金能量掌控局面。

尤其是考虑后续阅兵等重要时点的维稳需求，加上指数点位再次回到救市起点附近，资金面极度宽松，因此坚持3,600-3,800点不与政策为敌的判断，此前判断有望向上试探空间。

而本次证金表态对市场影响略偏负面，加之4000点整数关口，可能存在一定的扰动，上行可能乏力，以结构性机会为主。

而中期不乐观的主要原因在于当前的利多因素都会变成未来的利空因素，毕竟国家队需要退出、IPO要重启、限售股要解禁，而股市估值等仍不具有吸引力，众多股票无法讲出更激励人心的故事，市场距离业绩驱动还有较远的距离，重挫之后的“信心重建”需要时间，区间震荡格局难撼。

而从更长时间看，低利率环境加上改革推进、人性健忘，业绩驱动将有望出现，结构性行情可期。此外，近期不少股票投资者都注意到信用债收益率已经大幅下降，上市公司发债成本大降。

这对股市有何影响？显然对财务费用降低大有裨益，且有助于降低公司机会成本、提升股市估值水平以及上市公司的自救能力。而中期业绩披露密集期即将到来，业绩表现值得关注，但市场距离业绩驱动还很远。

**热点个券及条款追踪**

格力转债发布员工股权激励草案，预计对基本面影响积极，但转债价位已高，配置价值仍不高。

上周，随着股价的持续上涨，电气转债进入赎回倒计时。目前电气转债最快还有10个交易日便将触发赎回条款。不过，虽然规模达到60亿元，但正股成交比较活跃，抛压比较低。此外，歌尔、格力转债当前股价仍在赎回触发线之下。

**市场回顾**

上周市场迎来人民币汇率贬值的冲击，但股市反应不大，仍在区间内震荡大格局下尝试向上试探空间。

全周来看，两市成交量较此前略有恢复，上证综指上涨5.91%，创业板指波折稍大，涨3.77%。板块上看，商贸、纺织服装和国防军工领涨，而银行板块垫底，是当周唯一下跌的行业板块。转债平价指数涨幅基本与股指一致，但转债估值压缩，转债指数仅涨1.62%。个券方面，格力转债当周领跑并上涨6.26%，宝钢EB涨幅达4.31%紧随其后。

上周市场的焦点无疑是人民币汇率波动，短期回复平静，未来仍暗潮涌动。我们做以简单的总结：

1、本次人民币中间价下调的背景和目的如何？消化贬值压力而非新增贬值预期，加入SDR、满足IMF评估要求的必备之举，纠正中间价和市场汇率的偏差，进一步完善人民币汇率形成机制，顺带改善贸易条件。此外，在美联储加息之前提前出手，有助于释放贬值压力并为货币政策赢得主动，避免未来利空因素的叠加和积聚；

2、时机和幅度考量如何？张晓慧行助的解释是“这和近日公布的7月份货币信贷数据的意外跳升是有关系”，股市临时性救市措施导致流动性宽松，给人民币汇率带来了一定的贬值压力。并提到“3%左右的累积贬值压力得到一次性释放，此前偏差校正应该说已经基本完成”。对贬值10%刺激出口的说法予以驳斥。

我们认为，这与美联储加息、加入SDR和亟待消化贬值压力等都有关。7月底国务院引发的《关于促进进出口稳定增长的若干意见》中已经提到要“扩大人民币汇率双向浮动区间”。不难看出，短期来看，看似一次性贬值已经告一段落，证据在于CNY现价、中间价及CNH开始趋同，未来走势再次由基本面驱动，且波动幅度增大；

3、余波会有多强？会不会打破潘多拉盒子？央行记者会从经常项目顺差、金融稳定、外汇储备充裕、财政状况良好、坚持稳健的货币政策等角度证明人民币还将是强势货币。

央行有足够的能量和手段控制局面，加上经常项顺差大，且海外缺少有吸引力资产，资金外逃冲动可控。不过，中长期看，居民资产结构在配置、中美货币政策周期差异以及人民币累计巨大升幅都可能引发逐步贬值可能；

4、从外部不平衡到内部不平衡会否修正？汇率引发的外部不平衡一直是宏观经济非常大的症结。人民币实际有效从2010年以来累计升幅达到30%，在2014年甚至有所加速，但对美元却保持着窄幅波动的状况，导致美元才是人民币的真正锚。

但在美元升值的大背景下，人民币相对强势，导致需求外溢，经济复苏会受到抑制，增加通缩压力，国内货币政策反过来存在放松压力，但难解决实业需求的问题，推动资金面宽松。外部的不平衡导致了内部的不平衡。

中国作为大国，必须到了以内部平衡为主的阶段，在美元升值大背景下，过度锚定美元将极大制约国内货币政策，得不偿失。未来需要在盯住美元和实际有效汇率之间做更多的平衡；

5、汇率对资本市场的影响路径？贬值或汇率风险加大将降低中国资产整体性价比；贬值对改善贸易条件和经济增长是利好，但小幅贬值影响很小；贬值引发资金外流，资金流出风险加大，央行干预或银行在不确定性情况下不敢出钱，如果对冲不及时，会引发流动性波动风险；

贬值预期消化将有助于提升国内货币政策灵活性，但贬值预期如果形成，反过来会对货币政策放松形成制约；部分企业的短期外债和信用风险加大；人民币贬值会否引发周边国家和贸易伙伴（欧美通缩压力和大宗商品反应）（欧美通缩压力）的连锁反应值得关注。

但目前来看，仍属于主动贬值，且贬值预期可控，货币政策的灵活度没有受损反而提升，央行也有足够的能力对冲流动性风险。从流动性扰动、经济增长预期、中国资产汇率风险加大、地产公司外债风险加大等角度，对债券市场影响偏负面。对股市的影响更复杂，整体难言利好，但同时带来诸多结构性机会。(完)

(整理 李宏薇; 审校 林高丽)

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