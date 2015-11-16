欧洲动荡有助提升中国债券避险价值 曲线或趋平--中金

路透上海11月16日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报称，综合目前欧洲国家的动乱、中国国内经济和通胀的低迷，再结合近期IPO重启和提高两融融资保证金比例对股市走势不利，风险偏好的下降和通胀预期的下滑将有利于资金出于避险需求进入债市，尤其是没有信用风险的利率债和信用风险相对较低的高评级信用债。

债券投资者仍应该保持对债市的信心，债券仍是不错的配置和投资品种。在货币政策放松节奏相对缓慢的情况下，收益率曲线可能会进一步变平。本周国开债可能迎来年内最后一期，仍建议投资者积极增持。

**警惕经济进一步下行风险**

上周公布的经济数据显示，房地产市场重归弱势，固定资产投资继续放缓，经济整体弱势平稳运行。与此同时，部分数据显示经济似乎可能改善，部分数据则显示经济似乎可能更差，这周周报我们考察这些令人疑惑的数据，并讨论短期经济风险点。

首先，部分观点认为投资的先行指标在改善存在不妥。一方面，新开工项目计划投资不是很好的先行指标，资金来源不是投资的先行指标；另一方面，新开工项目和资金来源仍在低位，尚不能明显带动固定资产投资增速反弹。

其次，投资的贷款资金下降与新增贷款增长并不矛盾。新增贷款甚至是新增中长期企业贷款并不能真正代表新增固定资产投资贷款，我们计算发现今年前三季度新增固定资产投资贷款出现显着下降，这与投资资金来源中的国内贷款减少是一致的。

再者，国有企业很难成为稳增长主力。主要原因是多数国有企业均较大程度上受到房地产拖累，面临较大的去杠杆和去产能压力，进一步加杠杆空间不大。

此外，房地产更多面临下行风险。尽管今年下半年房地产市场总体改善，但改善幅度较弱不足以推升投资。考虑商品房销售出现回落的风险较大，房地产更多面临下行风险而不是上行风险。

综合来看，我们认为无论是政府稳增长，还是房地产市场改善，都不足以明显推动经济走强。考虑商品房销售出现回落的风险较大，经济进一步下行风险更值得警惕。

**动荡不安，债券避险价值提升**

法国巴黎在上周五经受了美国9?11事件以来的全球最严重的恐怖袭击事件，对全球经济和政治格局都将产生深远的影响。法国关闭边境，巴黎实施宵禁，中短期来看会冲击法国的贸易和旅游业。

美国911之后，股市一度暂停，重新开盘后美国标普500指数连续5个交易日下挫，累计跌幅接近12%，而经济指标也出现了明显的下滑。美联储在911之后延续了此前的放松态势，并加大了力度。

参考美国9?11事件的冲击，我们认为这次法国巴黎恐怖袭击事件对经济和金融市场的影响也将十分明显。对于中国而言，最直接的影响是与欧洲的贸易可能受到波及。

对中国的间接影响在于欧洲经济放缓可能导致欧央行进一步加大放松力度，12月份议息降息和加码QE力度的概率进一步上升，而美联储可能在12月份加息。美元指数本周有可能突破100关口，再创近年新高。

而我们以往反复强调美元指数的走强从经济基本面上是有利于国内债市的。因为美元走强会打压大宗商品，对依赖于大宗商品出口的新兴市场也会构成打击。

上周经济和金融数据总体来看显示经济仍在放缓。投资者的疑问主要集中在两个问题：1、为何贷款投放和融资需求在10月份再度意外放缓？2、货币增速下半年以来一直有所改善，如果考虑地方债融资，社融增速的改善更为明显，为何经济迟迟没有看到起色？

第1个问题，实际上我们认为贷款和融资的放缓并不算意外。9月末，央行公布的三季度经济调查问卷，当时就已经显示贷款需求指数降至历史新低，表明实体经济的融资需求十分低迷。虽然年内已经发行了第三批专项债，也计划发行第四批，但我们认为配套的贷款投放和企业实际的支付可能都要到明年一季度才会陆续体现出来。就年内来看，整体的贷款投放和社融还会偏弱。

第2个问题，货币增速回升没有推动经济回升，其核心原因在于货币的流通速度下降。即很多货币不参与经济流量的创造，只是趴在账上。(完)