中国信用债阶段性调整料还将持续一段时间--中金

路透上海11月20日 - 中国大型投行--中金公司最新信用策略双周报称，临近年末，受到资金面季节性紧张和首批老规则IPO资金面扰动、年末获利回吐压力等因素的影响，信用债阶段性调整可能还会持续一段时间。

报告并指出，谨慎的投资者短期内可以适当缩减信用债的久期及杠杆以回避风险，不过在实体经济融资需求依旧疲软、央行货币政策维持宽松的态势下，仍然维持高等级信用债利差难以明显扩张的判断。

未来违约风险的暴露将是伴随过剩产能淘汰和产业结构调整的一个较长过程，随着市场风险偏好的下降，真正低风险高资质的信用债仍然是市场稀缺品，中长期伴随利率债收益率的下行还有下行空间，可以坚定作为底仓，甚至在调整中择机增持。

而对于低资质品种，过低的信用利差向上重估恐怕还没有完成。未来的违约可能会逐步证伪“看规模”、“看股东”等简单粗暴的择券原则，真正具有健康造血能力的企业才能存活下来。

**市场回顾**

最近两周利率债收益率反弹亦推动信用债走弱，短融收益率上行幅度普遍在20bp以上，中票的上行幅度则普遍在10-20bp之间，信用利差普遍小幅走扩，但仍处于历史低位水平。

企业债成交活跃度明显降低，收益率普遍上行5-10bp。由于信用事件频发，低评级调整幅度明显大于高等级，尤其是交易所市场由于债券等级整体偏低，加上近期股市反弹和IPO重启分流债市资金，收益率调整幅度比银行间更为明显，不少债券收益率上升100bp以上，部分爆发负面信用事件的个券收益率调整达到400-700bp。

**山水“宫斗”白热化，信用市场遭冷遇**

最近两周信用债市场出现比较明显的调整，除了利率债前期调整的滞后推动效应外，最主要的诱因就是频繁出现且不断恶化的信用事件，其中山水由于横跨境内外债券市场、涉及投资者众多而最受关注。

山东山水超短融于11月12日实质违约，背后原因主要是母公司山水水泥控制权之争导致债务提前到期和再融资渠道收紧。目前股东纷争的格局大致为：天瑞和山水投资一派，现任董事长张斌、中建材和亚洲水泥一派，前者由于股权占比具有优势，很可能在即将召开的特别股东会中胜出，从而取得山水水泥董事会的控制权。

张斌一方为制衡天瑞入主董事会，向开曼法院申请清盘。而天瑞立即表明不同意清盘且承诺为山水偿债提供财务援助，力图避免清盘。亚洲水泥则紧随其后表态愿意为山水水泥提供8亿美元贷款，但条件是清盘且贷款转股。可见股东双方在公司清盘和控制权问题上争执不下，必将加大法院判断难度。而股权纷争不停止，境内债券偿付就难以得到解决。

除了山水事件外，最近两周还有不少其他重要的负面信用事件发生，其中比较重要的主要包括以下三项：

一、中票发行人云煤化公告13亿信托等债务逾期，另外下属上市公司云维股份三季报已资不抵债，暴露出产能过剩行业大型地方国企的偿债危机。

二、12舜天债发行人公告提示债券面临违约风险和暂停上市风险。发行人舜天船舶15年三季报已资不抵债，12舜天债应于16年9月回售，偿付将主要依赖于担保人苏国信代偿，且不排除发行人在债券到期前进入破产程序的可能。

三、10中钢债公告回售登记日再次延期，说明追加中钢国际股票质押的提议未能阻止投资者的回售意愿。发行人作为大型央企债务规模高达千亿，各利益相关方尚未就债务重组方案达成一致，导致债券偿还方案迟迟无法确定。

实际上，山水超短融违约已经是中国债券市场第8起，今年以来第7起信用债实质违约事件。但在今年流动性非常宽松、债市持续牛市的环境下，之前的几起违约事件都没有引起近期这样明显的信用债调整。

我们认为近期信用债（特别是交易所信用债）调整剧烈除了利率债的影响外，主要原因有以下几点：

第一，山水涉及的风险债券和持有人范围非常广泛，其中还不少存在赎回压力的基金类持有人，容易使负面影响扩大。

第二，继天威违约后，中钢和云煤化等大型重点国企陷入债务困境，进一步打破了国企大而不倒的神话。在淘汰“僵尸企业”的政策导向下，容易加重投资者对于国企违约风险的担忧。

第三，股市阶段性复苏分流交易所债市资金，之前交易所回购利率大幅低于银行间的优势消失，导致杠杆操作的息差空间收窄。

第四，IPO打新机制改革后对债市中长期冲击基本消失，但重启初期部分资金从货基转为网上打新或新的打新基金时，货基将赎回抛券，之后再由新的打新基金增持，从而带来债市的短期调整。(完)