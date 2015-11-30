中国债市海外投资者占比较低 还有很大提高潜力--中金

路透上海11月30日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报称，中长期看人民币在全球外汇储备中的比例有可能超过英镑和日元，这会带来相当可观的增量配置资金；中国债市的海外投资者占比较低，还有很大提高潜力。

报告称，11月30日国际货币基金组织（IMF）即将公布人民币能否被纳入特别提款权（SDR）货币篮子的最终评估结果。今年以来，中国政府为了推动人民币加入SDR做出很多努力与改革。

鉴于目前人民币基本满足IMF关于入篮货币的出口门槛标准和可自由使用标准，结合IMF官员以及SDR篮子成员国的表态，我们认为人民币在此次评审中加入SDR篮子是大概率事件。加入SDR的影响在于：

（1）如果只是SDR的直接影响，新增人民币资产的配置规模不大，影响较为有限。目前IMF分配给会员国的SDR约2,041亿份，以汇率价格计算折合约2,800亿美元，整体规模在全球官方外汇储备资产中占比为2.4%，按照人民币加入SDR后权重为10%来看，其使用量的上限约有1,800亿人民币左右。考虑到SDR使用时多转换为美元与欧元，加入SDR为人民币带来的直接增持与使用需求不会很大，几百亿人民币。

（2）从中长期的角度来理解加入SDR的意义，尤其是人民币将逐步成为国际储备货币，有利于境外央行和金融机构逐步增加人民币资产配置，将为人民币资产尤其是人民币债券带来较明显增量资金。

参考现阶段，美元、欧元、英镑、日元作为外汇储备的占比分别为64.1%、20.7%、4.2%、3.9%，未来人民币作为全球外汇储备的主要货币，占比有望提升。假设这一比例在未来2-3年提升至2%，按照2015年六月末，全球官方外汇储备规模为11.46万亿美元，对应约2,300亿美元，对应约1.5万亿人民币。

中长期来看，人民币在全球外汇储备中的比例有可能超过英镑和日元，这会带来相当可观的增量配置资金。中国债券市场的海外投资者占比较低，海外投资者持有的国债占其市场份额不到3%，还有很大提高潜力。此外，其他金融机构也会逐步提高人民币资产的配置比重，如QFII和RQFII等。

在中短期内，人民币汇率和利率走势将影响这些机构的配置意愿和进度。尽管市场仍预期未来1年人民币贬值幅度在3%-4%，但央行释放维稳信号仍有利于稳定投资者信心和情绪。

境外投资者近期重新增加境内债券买入。明年人民币兑美元有可能贬值2%-4%，但人民币相对于美元以外的大部分货币可能保持稳定甚至升值。我们认为明年债券收益率仍有较明显的下行空间，因此票息加上资本利得的总回报对于国内和境外投资者而言仍有较高的吸引力。

**11月经济数据前瞻**

需求方面，消费有所回升，投资继续下行，外贸持续低迷。消费方面，考虑汽车和油品消费或有所回升，房地产相关消费处于相对高位，加上双十一网购带来居民购物需求集中释放，预计11月社会消费品零售同比增速回升至11.3%附近。

投资方面，房地产投资继续低迷，基建投资有所反弹，制造业投资仍有下降压力，预计前11月固定资产投资累计同比增速降至10.1%附近。

外贸方面，外需低迷背景下出口或继续弱势，大宗商品对进口有所支撑但力度有限，预计11月出口同比下降6.2%，进口同比下降13.9%。

产出方面，发电量有所改善，工业产出或小幅反弹。11月六大电厂和重点电厂耗煤量有所反弹，发电量降幅或有所收窄，预计11月工业增加值同比增速小幅回升至5.7%附近。不过，主要中上游工业行业产出依然低迷，工业产出继续低位运行。

通胀方面，工业品继续深度通缩，消费价格有所反弹。PPI方面，考虑有色金属价格大幅下跌，黑色金属和油气化工价格继续放缓，预计11月PPI同比增速降至-6%附近。CPI方面，预计食品价格小幅回落，非食品价格基本持平，11月CPI环比基本零增长，同比增速回升至1.5%附近。

货币信贷方面，尽管有专项金融债的推动，但整体融资需求偏弱可能导致信贷和社融继续放缓。贷款方面，虽然有专项金融债的配套贷款支撑，但总体力度相对有限，预计11月份旧口径贷款增量在6000亿附近，其中大部分仍是票据，新口径贷款也将接近旧口径贷款。

社融方面，由于人民币贷款投放依然较弱，外币贷款继续快速下降，表外票据可能继续负增长，今年11月社会融资可能8,000-9,000亿，社会融资余额增速可能下降0.3个百分点左右。

货币方面，前期财政透支可能导致财政投放放缓，加上信贷扩张乏力，11月份M2增速或回落至13.2%附近水平。(完)