中国债市集中持仓和隐形杠杆或未完全化解 仍有出清压力--中金

路透香港4月28日 - 中国大型投行--中金公司宏观组最新报告指出，今年以来，国内债券市场经历了较明显的调整，国债收益率曲线陡峭上行且公司债和企业债信用利差扩大。这些调整源于再通胀的宏观环境和近期频发的信用违约事件，同时去年以来资金对债券集中配置和今年以来债券供应量的加速上升也加剧了债券市场调整的压力。

债券收益率曲线陡峭上行主要是源于春节后市场对宏观环境的预期从通缩转向再通胀。随着高频经济数据和大宗商品价格逐步显示出经济增长和通胀回升的势头，债券市场定价也开始调低对今年货币政策宽松的预期。同时，考虑到随着周期回暖，实体经济的边际投资回报率可能在今年有所回升，债券定价也开始反映对未来资金成本上升的预期。

近期信用债，特别是国企违约事件频发，导致市场对公司债和企业债的定价变得更加谨慎和理性。理论上讲，经济再通胀与企业盈利周期性回暖往往有助于信用利差的收窄。但是，春节之后债券违约事件频发，而且主要集中在国企违约。除了盈利和现金流的压力，国企违约事件的增加可能也与近期宣布的债转股政策有关，并因此引发了市场有关“道德风险”的担忧。我们认为，未来国企违约或将回归基本面驱动。

考虑到债券违约有潜在蔓延效应，包括发行人融资和再融资成本的上升，这些代价最终可能会大于“投机性违约”可能带来的回报；以及关于债转股计划的监管可能会进一步明确，从而抑制政策寻租和/或增加寻租成本。

此外，对债市的集中配置、营改增的潜在影响以及债券供应的迅速膨胀均加剧了近期国内信用市场的调整压力。由于年初债券市场的一致预期是央行今年将至少降息2次，近期经济回暖的趋势令很多投资者措手不及。另一方面，关于营改增或将对非政府类债券征收6%增值税的讨论也加剧了近期的抛售压力。此外，今年以来债券供应量持续膨胀，对债券收益率造成了进一步的上行压力。今年仅一季度债券净发行量就已达到了4.2万亿元，意味着债市总市值同比增长40%以上，而这一趋势在4月继续延续。

**后续仍有出清压力**

尽管在经济再通胀和信用风险重新定价的双重影响下，债市可能维持震荡，但从宏观层面上看，国内信用市场的系统性风险已经在过去的一年逐步被化解。我们认为，2015年以来，债券市场的三个主要风险已经被逐步化解：

第一、随着地方政府债务置换的推行，地方政府融资平台贷款的信用风险已经显着下降，尤其是被优先置换的高成本信托贷款。

其次、去年以来房地产市场的复苏大幅改善了开发商的现金流以及盈利，从而大大增强了他们的还债能力。

第三、当前经济复苏的势头以及大宗商品价格的回升降低了周期性行业的信用风险。此外，截至今年3月底，公司债和企业债的整体市值仅为5.8万亿元，相当于GDP的8.5%，因此信用违约事件酿成系统性风险机率不高。

但是，拆解国内债市的隐含杠杆并实现债市“软着陆”可能仍将是对监管的一个考验。诚然，从长期看，最近的违约潮是对债市投资者的有效风险教育，有利于促成信用风险更合理的定价，并最终将有益于市场的健康发展。但是，考虑到2015年债市是表现最好的大类资产，并吸引了大量的资金流入，在这个风险“再定价”过程中，监管机构对市场波动的管理仍不能松懈。

值得注意的是，在股票市值没有显着增加的情况下，银行理财产品余额和银行对其他金融机构（其中包括委外基金）的债权自2015年以来均翻了一番，这表明尽管经历了阶段性调整，但债市集中持仓和隐形杠杆可能并未完全化解，债市可能有进一步出清的压力。（完）