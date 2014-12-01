中国债市资金面料缓解 有利于信用债收益率下行--中信证券

Reuters12月1日 - 路透上海12月1日 - 中国中信证券(600030.SS)最新信用产品周报称，上周申购新股资金解冻,部分缓解了偏紧的资金面,但临近月末、且权益市场表现较好，上周资金面仍然较为紧张。预计本周资金面应有缓解，短融收益率将有一定下行空间。

上周资金面尽管较为紧张，但1年期各等级短融收益率仍下行8BP左右。当周央行公开市场350亿的净投放仍偏低，期间市场又闻降准降息传闻，不过均未兑现。短期来看，央行在降息后仍需采取SLO等操作以缓解偏紧的资金面。

当周1年国开及短融收益率分别达3.63%、4.30%，降幅8-10BP；短融与资金面利差已降至80BP左右的历史均值，需要有力地资金面支撑来引导收益率下行。

目前7天回购利率3.48%的水平仍偏高，预计下周资金面应继续缓解，短融仍有一定的下行空间。而对于配置型投资者，中低评级短融仍有一定的配置价值。

**中票市场**

上周中票市场收益率下行10-15BP，5年AAA中票收益率降至4.55%左右。市场对央行降息利好的一次性反应，使投资者对后市态度转为谨慎。

从后续基本面与资金面情况来看，经济增长动能仍将会继续疲弱，资金面受短期因素冲击有所偏紧、但从偏长时间来看应会维持相对偏宽松的状态。

总体环境将有利于债券市场，但债券收益率或已对此进行了充分反映。实际上在超预期降息前，市场已表现出对偏弱经济数据的钝化。

此次降息收益率一天下行20BP后随之上行，市场或短期进入窄幅震荡状态，市场需要更加超预期的刺激---如降准等来推动收益率再次出现一波明显的下行。

在此背景下，信用产品信用利率已进一步扩大至70BP左右，月初资金面的缓解或有利于信用产品收益率利差的压缩。配置型投资者可继续考虑配置非周期型行业产业债、享受息差收益。

**城投债**

上周城投债收益率同样有所下行，7年提前还本的中西部地级城投债收益率下行10BP至5.35%左右的水平，与国债利差进一步走低。

受偏低利差因素影响，城投债将继续追随国债及高收益率债券走势，短期将出现窄幅震荡走势；月初资金面的缓解，或有利于收益率出现一定幅度下行。

**个券推荐**

上周共有94只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1554亿元；

短融和超短融中，我们推荐14国电集SCP007、14中化股SCP002、14华能集CP002、14中铝SCP009、14铁物资SCP002、14秦二核CP001、14新兴发展CP002；

中期票据中，我们推荐14联通MTN003；私募票据中，我们推荐14潞安PPN002、14首钢PPN002、14淮北矿PPN001、14中城建PPN003、14皖高速PPN002；企业债中，我们推荐14镇投债（有担保）。(完)

(整理 李宏薇；审校 曾祥进)

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