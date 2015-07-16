中国公司债市场继续恶化 违约案料将增加--标普报告

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港7月16日 - 评级机构标准普尔周四在报告中称，随着中国经济增长减速，该国公司债市场已继续恶化，而且违约案件预计将会增加。中国公司债市场规模已经是全球最大。
标普称，政府可能即将出台对国有企业的扶持政策，但其范围和效果还不确定。该机构并提及政府最近在股市重挫时出手干预。
“中央政府的‘有中国特色’资本主义已经促使企业(包括国有企业)部门的债务负担，比政府的债务负担还要重，”标普在报告中指出，称企业负债规模是政府债务的八倍。
中国2014年公司债务与国内生产总值(GDP)之比从2013年的120%升至160%，是美国的两倍，公司负债规模达到16.1万亿美元；而且未来几年公司负债增速将超过经济增长，这一状况料将继续恶化。
到2019年，中国的公司债规模料将进一步升至28.5万亿美元，可能会导致金融市场动荡。
“债务的迅猛增长、中国市场上风险和定价的不透明(部分归咎于融资过度依赖银行贷款)、非常高的债务与GDP之比以及道德风险，带来较高的信贷风险，”标普称。
该评级机构称，尽管中国的信贷周期在放缓，但信贷增长的速度仍要快于大多数国家。
标普预计，2015-2019年期间全球企业融资规模可能多达57万亿美元，其中，中国将融资23万亿美元，占到全球融资需求的40%；到2019年，全球未偿还公司债规模将增长40%至71万亿美元，而中国将占到40%的份额。(完)
(编译/审校 徐文焰/刘秀红/张若琪)
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