中国公司债市场继续恶化 违约案料将增加--标普报告

路透香港7月16日 - 评级机构标准普尔周四在报告中称，随着中国经济增长减速，该国公司债市场已继续恶化，而且违约案件预计将会增加。中国公司债市场规模已经是全球最大。

标普称，政府可能即将出台对国有企业的扶持政策，但其范围和效果还不确定。该机构并提及政府最近在股市重挫时出手干预。

“中央政府的‘有中国特色’资本主义已经促使企业(包括国有企业)部门的债务负担，比政府的债务负担还要重，”标普在报告中指出，称企业负债规模是政府债务的八倍。

中国2014年公司债务与国内生产总值(GDP)之比从2013年的120%升至160%，是美国的两倍，公司负债规模达到16.1万亿美元；而且未来几年公司负债增速将超过经济增长，这一状况料将继续恶化。

到2019年，中国的公司债规模料将进一步升至28.5万亿美元，可能会导致金融市场动荡。

“债务的迅猛增长、中国市场上风险和定价的不透明(部分归咎于融资过度依赖银行贷款)、非常高的债务与GDP之比以及道德风险，带来较高的信贷风险，”标普称。

该评级机构称，尽管中国的信贷周期在放缓，但信贷增长的速度仍要快于大多数国家。

标普预计，2015-2019年期间全球企业融资规模可能多达57万亿美元，其中，中国将融资23万亿美元，占到全球融资需求的40%；到2019年，全球未偿还公司债规模将增长40%至71万亿美元，而中国将占到40%的份额。(完)

(编译/审校 徐文焰/刘秀红/张若琪)

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