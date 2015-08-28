（更正）市场热谈：中国正多管齐下稳定金融市场 以抑制资本外流

（更正：内文小标前最后一段“创下当时单日涨幅的历史第二高纪录”有误，现予以删除。）

作者 沈燕/毕晓雯

路透北京8月28日 - “一石激起千层浪”，中国人民币汇率中间价形成机制改革引发的人民币贬值潮虽暂时企稳，但由此导致的以人民币计价的资产价值重估，却让本已陷入股灾的中国股市再下一城，而贬值预期亦加速了资本外流，这对经济下行压力已大的中国显然不是一件好事。

尽管中国本周祭出降准降息的重药，但在实体经济疲弱，债务压力庞大，资本外流加速的现实背景下，中国还需要出更多的实招来稳定金融市场，尤其是资本市场，调降印花税或不失为提振股市的利多之一。

“据说国务院要开一个稳定金融市场的会议，主要就是讨论稳定资本市场和外汇市场，现在资本外流得太厉害了，再这么流恐怕撑不住呀。”一位市场人士称。

两位市场人士均提到，尽管财政收支压力很大，但迫于形势有可能降低印花税来刺激股市，吸引资金流入股市，间接舒缓资金外流压力。

从2014年中期至今年7月底，中国外汇储备已削减3,400亿美元。尤其本轮人民币贬值以来，加之股市大跌，民间人民币换美元风盛行，但路透并未获得相关数据。

今年前七个月，中国税收收入78,793亿元人民币，为2010年以来同期最低水平。而上半年股票成交规模约为137.95兆元，带动印花税收水涨船高，达到1,380亿元，创下新高纪录；比起2014年上半年的214亿元 ，成长幅度达到545%。

中国在过去的20多年中曾多次通过调整印花税与征收方式来刺激股市，并屡试不爽。

2008年4月时，中国调整股票交易印花税率，由千分之三调整为千分之一，政策公布后的首个交易日上证综指.SSEC飙升9.29%。

同年9月，官方更取消了股票受让方的印花税，同时保留出让方的印花税，上证综指上涨9.46%。

**稳增长压力倍增，金融市场须稳在先**

中国二季度经济增速精准落在7%的预定目标，已引发外界对中国经济的担忧，其后6月中旬爆发的股灾更将全球目光转向中国，而8月汇改后人民币贬值无疑让中国完全成为世界聚焦的中心。

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值2%。其后央行吹风会上表示，人民币经过两天调整3%左右，累积贬值压力得到一次性释放，此前偏差校正已基本完成。

尽管随后汇市在央行的干预下基本持稳，但深陷股灾的资本市场却是持续下行，本周更是连续暴跌，沪综指一度跌破3,000点整数关口。基于此，稳定金融市场，尤其要先稳定资本市场更显得迫切而必要。

国内媒体财新就报导称，证金公司已向银行再次申请同业拆借，规模可能共计1.4万亿，期限在一年左右。这是证金公司第二次大规模筹集“弹药”。

“千万不要担心证金怎么还钱。liquidity（流动性），永远是liquidity。只要扛得住，早晚这个portfolio（投资组合）能赚钱，当然不保证每只。可以回顾当年的债转股。”一位银行行长称。

此外，中国近期密集出台的政策指向性亦相当明确，包括新近出台的养老金投资管理办法，明确股市投资比例将不高于30%；地方债务置换额度提高至3.2万亿，再加上年初公布的6,000亿元新增地方债额度，一方面对冲地方债务风险，同时也助力基建投资，减缓经济下滑风险。

此外，中国周四还调整房地产市场外资准入政策，取消外商投资房企办理境内贷款、境外贷款、外汇借款结汇全部缴付注册资本金要求；符合条件的境外机构和个人可在国内购房。此举亦被理解为既可舒缓资本外流，又有助于活跃房地产市场的两全其美之策。

受利多政策预期影响，此前五个交易日即暴跌25%的沪综指周四已出现逾5%的强劲反弹，今日早盘仍续涨约2.5%至3,160.78点；而受中间价高开近百点扭转三连跌提振，人民币兑美元即期CNY=CFXS周五早盘亦高开高走，盘中升幅一度近200点子至一周高点。（完）

(审校 张喜良)

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