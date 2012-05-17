中国总债务与GDP比率处健康范围 然企业负债过多--专家

路透北京5月17日电---中国社会科学院副院长李扬周四表示,尽管包括居民债务、企业债务和政府债务在内的中国债务,占国内生产总值(GDP)比重低於全球平均水平,然而中国企业债务率偏高.

他在第37届国际证监会组织年会上指出,中国债务占GDP比重为168.9%,处在一个健康范围之内.不过他强调,中国债务比率上升速度较快,且每一次国内、外危机发生,债务就会跃增一次.

"如果说(全球金融)危机像我们预测的,还将持续,中国的债务率还会再上升."李扬说.

此外,他并指出,研究表明,中国企业债务率极高,企业债务占GDP比重达105.4%,超过80%的合理水平.

他认为,企业负债过多,如果经济能够平稳且在高增长的轨道上行走,就不会出现问题;但如果经济出现波动、下滑,企业或现偿债困难,导致银行不良资产出现问题,从而牵扯到整个金融体系和国民经济.

中国4月宏观数据略显揪心,从外贸到工业、投资和消费一片惨淡.内需不振拖累中国经济仍在下行趋势中运行.抑通胀的目标控制虽好,但稳增长任务更显艰巨.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 张喜良

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