中国高收益债呼之欲出 奈何评级机构力有未逮

* 公允的评级对高收益市场发展至关重要

* 违约率等关键指标缺失

* 政府信用支持难以量化

* 可引入海外经验,离岸市场亦有帮助

作者 曾菱

路透上海2月21日电---中国高收益债在监管层暖风频吹下呼之欲出,也让评级机构迎来发展的重要契机.但依然年轻的国内评级业面对扑面"春风",却显得力有不逮.

中国评级机构长期以来因评级区分度低和缺乏公信力等备受诟病,这除了有评级方法和体系等技术问题外,还有违约率等基础数据库不足、政府支持信用难以量化等市场原因.

"短腿"的市场难以"远足",公允的评级机构对高收益市场发展举足轻重,这是第六届亚太企业和高收益债券论坛上各路嘉宾取得的共识.业内人士呼吁监管层应提高对违约的容忍度,同时评级机构也要"师夷长技"引入海外经验,快学赶上.

"我们希望看到有(公允的)评级,因为一个市场要有生命力,第一要有规模投资者的深度,这样二级市场才有交易,而二级市场是'必须'要有评级的,"香港对冲基金Prudence投资管理公司合伙人Wang Yuan表示.

这是因为二级市场作为流通市场,交易双方不会像一级市场的买方进行充分的尽职调查.此外,尽管投资机构内部均有自己的一套估值系统,一级市场亦需要统一的评级作为参考指标,以帮助他们初步筛选投资对象.

中信建投证券董事总经理邹迎光也称,"国内的金融机构不是厌恶风险,而是不知道风险是多少."

他指出,没有评级机构的评级,以及没有相应评级对应的违约率和回收率等数据,"风险就无法量化,我们就只能凭经验来做交易".

中国监管机构对发债主体的控制一直较为严格,已经公开发行债券企业的资信评级普遍较高.以2011年发行近3,500亿元人民币的企业债为例,主体评级为AAA的债券发行量占比逾四成,其余主体评级多在AA上下.

中国目前主要有四家全国性的债券评级机构,分别为大公国际、中诚信国际、联合资信和新世纪,它们占据了中国债券评级业务的绝大多数市场份额,且均采用向被评级对象收费的运营模式.

**违约率等基础指标缺失**

在一个没有违约或极少发生违约的市场,评级机构和投资者一样,得不到锤炼.

联合资信评级总监陈东明指出,中国债市目前多为风险高度厌恶型投资者,且监管层本身态度也很明确,即不乐见事实违约的发生,这导致了发债主体多为各行业中最好的企业,因而评级也普遍偏高,"基本上AA-以上评级占评级总量的90%以上",违约更是从未出现.

"中国债券市场没有真正意义的违约发生的话,没有一个真正的违约率的累积的话,那麽评级本身起到的作用只能是点缀",他认为,由於违约率的缺失,投资机构在定价时就会出现无差异化.

没有违约就没有违约率,高收益债市场就很难进一步发展,美国穆迪投资服务公司(Moody's)企业融资部副总裁钟汶权对此也有共识.

包括穆迪、惠誉等在内等国际上成熟的评级机构,其每一信用级别都对应于一定的违约率,这是多年发展所累积的各行业类型企业违约数据的累积,有些机构的评级还对应于一定的回收率,即债权人可能回收的资产比例,这将帮助债权人清楚的认识并量化某一评级债券所面临的风险.

投资机构亦期待违约率的出现.汇添富基金固定收益主管、基金经理王珏池表示,"对於一个没有不还款的市场,从基金经理的角度来说,可能会倾向於买能投资的更差评级的债券."

"因为(尽管)评级更差,他到期又还得上款,收益率有非常高,那我为什麽不投资呢?这样一个情况,我认为非常不利於债券市场长期的一个发展",他表示.

2006年被称为中国垃圾债"第一单"的福禧短融,因其涉及社保资金挪用案而一度引发市场对其已发行短融能否如期偿还的担忧;2010年发行的中关村集合企业债中的北京地杰通信设备公司,亦曾发生因经营状况恶化而出现偿债困难的情况.但在政府协调和债券担保人在履行担保责任等情况下,均未发生事实违约.

联合资信上周三宣布半年内第三度调降山东海龙(000677.SZ)主体和短融债项评级,这是继"福禧事件"後,中国债市时隔六年再现C级信用债,因可能成为中国债市首个违约案例而成为近期各方关注的焦点.

"市场期望发生一两个违约事件,并不是期望看到这会造成多大的损失,而是期待这样的事件所能给制度建设带来的变化,"陈东明称.

国际上通行的标准是评级在BBB级及以下的债券称为高收益债;而目前国内债券的主体评级基本都在AA级以上.

而从欧美经验来看,高收益市场的违约率其实也没有那麽"骇人".国际评级机构惠誉称,1月美国高收益市场违约率为1.7%,预计到年底升高至2.5-3%;另据穆迪报告,预计欧洲、中东和非洲地区(EMEA)高收益公司债违约率今年料维持在3%左右.

**无法量化的政府支持**

中国市场面临的不单是基础数据缺失的问题,对於评级机构来说,与各级政府有着千丝万缕关系的企业,如何在信用评级中更为客观公允地反应政府支持对其偿债能力的提升和违约风险的降低,也是相当大的难题.

例如,铁道部、中国电信(0728.HK)和江西铜业集团,三者资质完全不同但是因其均有不同程度的政府背景,信用评级却同为AAA级.

与此形成鲜明对比的是一些民营企业仅仅因为没有政府背景而无法获得较高评级,从而只能以更高的成本发债,甚至暂时无缘债券市场.

中国首家民营航空公司--春秋航空也一度考虑发债融资却始终未能成行,对此该公司董秘兼财务总监(CFO)陈可透露,公司获得的"A+级"评级较低,债券融资成本高是主要原因.尤其在债券市场收益率经历了去年的迅猛攀升後,债券融资成本已远高於同期贷款.

"(评级公司)认为我们是私人公司,虽然财务报表做的很好很漂亮,但是在极端的情况下,不可能得到国家直接的注资,...而像东航两年前操作的很差的时候都还是AAA的评级",陈可称.

2008年金融危机爆发後,东航(0670.HK)(600115.SS)等大型航空公司因受明显波及而经营每况愈下,政府无奈向其母公司东航集团注资70亿元人民币;同为国内三大国有航空公司的南航(1055.HK)(600029.SS)和国航(601111.SS)(0753.HK)同期亦收到数额不等的注资支持.

中国政府对企业提供的隐含信用支持的确能在关键时刻显示其作用,不能不被计入其信用评级中,但其对提升评级作用几何以及如何量化,恐怕就是仁者见仁智者见智了.

钟汶权称,在穆迪给出的评级中,"像中海油,他自身的级别只是一个A3,但是他(最终评定)提了三个级别到AA3,就是因为政府支持."

他并透露,由於中国特殊的国情,穆迪在对国内企业进行信用评定时,首先根据其基本面给出一个信用评级,再根据其政府背景等在该级别基础上进行提升.钟汶权同时担任中诚信资信公司的总裁顾问.

**提高公信力路漫漫**

评级机构必须有所作为,而不是坐等市场的发展和违约等事件的出现.例如,中国央行行长周小川去年底曾建议,今後中国可采取双评级机构的模式.这也是提高评级机构竞争与合作,从而提高评级公信力的有效途径.

此外,银行间市场交易商协会於2010年代表全体会员出资设立了中债资信评估有限责任公司,采用投资人付费模式.注册资本5,000万元人民币,为投资人提供债券再评级、双评级等服务.

钟汶权并认为,海外评级公司的评级体系经历了百余年的发展,引入其经验能有效提高国内评级机构的评级水平,从而提升公信力.

例如离岸人民币市场(CNH)上点心债等发行经验,因其服务于海外投资者并用人民币计价,其经验能更好的帮助和指导国内市场发展,他指出.

事实上,国内的评级机构很早就意识到了国际经验的宝贵性.目前四大评级机构中除大公外,其余三家机构均引入了外资股东或与外资评级机构进行合作.

2006年8月,穆迪收购中诚信49%股权并接管了经营权,并约定未来将适时增持至51%;2008年,惠誉宣布收购联合资信49%的股权并接管经营权,标准普尔同年也与上海新世纪资信开始了战略合作.

然而,再好的经验也需要与本地市场进行融合.钟汶权认为,中国债市和评级机构都还太年轻,在建立自身的评级体系过程中,必须要经历违约等市场洗礼以及各种数据的不断累积和校正,经过时间的检验才有可能真正形成完善的评级系统.

同时,政府和社会应当提高对违约的容忍度,首先允许违约的发生,这是市场成长的必经过程.

"比如我以前看到一些外国投资者在进行(违约债务)重组以後,真的什麽都没有了,从(最初投资)10亿美金到最後(拿回)10万美金.投资者需要有这种心理准备,这都是市场发展很自然的情况,"中银国际董事总经理李建民称.

所谓再评级,是指在发行债券已有评级公司进行评级的情况下,对该债券进行再次评级;而双评级是指一个债券分别由两家或两家以上的独立信用评级机构进行信用评级.(完)

--审校 乔艳红

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。