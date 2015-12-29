华欣新材料偿债资金到位 所涉集合票据到期足额兑付

路透上海12月29日 - 本月稍早曾发布风险提示的中国浙江华欣新材料股份有限公司最新公告，与另外两家企业共同发行的中小企业集合票据12杭州SMECNII001CN051202008=CFXS，偿债资金已足额划付至上海清算所账户，该债券到期将全额还本付息，不存在兑付风险。

这份落款日期为上周五(25日)但周二发布在中国货币网的公告显示，“截至本公告日，浙江华欣新材料股份有限公司、杭州东方文化园旅业有限公司、浙江联达化纤有限公司作为本期集合票据的联合发行人，均已自筹资金补足到期本息差额。”

12杭州SMECNII001全称为浙江省杭州市2012年度第一期区域集优中小企业集合票据，发行规模5亿元人民币，期限三年，利率5.9%，兑付日为12月25日。由三家公司联合发行，由中债增信提供全额不可撤销的连带责任保证担保。

12杭州SMECNII001是次风波，与此前12鄂华研债CN1280468=CFXSCN124092=SS事件有异曲同工之处，均以有惊无险结局作收。

上周三，集优中小企业集合票据12淮安SMECNII001中的两个发行人称，未能按期将应付本息存入专项偿债账户。若二者无法按时足额偿付本息，则由该集合票据的担保人中债信用增进履行代偿责任。(完)

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