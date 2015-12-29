华欣新材料偿债资金到位 所涉集合票据到期足额兑付

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透上海12月29日 - 本月稍早曾发布风险提示的中国浙江华欣新材料股份有限公司最新公告，与另外两家企业共同发行的中小企业集合票据12杭州SMECNII001CN051202008=CFXS，偿债资金已足额划付至上海清算所账户，该债券到期将全额还本付息，不存在兑付风险。
这份落款日期为上周五(25日)但周二发布在中国货币网的公告显示，“截至本公告日，浙江华欣新材料股份有限公司、杭州东方文化园旅业有限公司、浙江联达化纤有限公司作为本期集合票据的联合发行人，均已自筹资金补足到期本息差额。”
12杭州SMECNII001全称为浙江省杭州市2012年度第一期区域集优中小企业集合票据，发行规模5亿元人民币，期限三年，利率5.9%，兑付日为12月25日。由三家公司联合发行，由中债增信提供全额不可撤销的连带责任保证担保。
12杭州SMECNII001是次风波，与此前12鄂华研债CN1280468=CFXSCN124092=SS事件有异曲同工之处，均以有惊无险结局作收。
上周三，集优中小企业集合票据12淮安SMECNII001中的两个发行人称，未能按期将应付本息存入专项偿债账户。若二者无法按时足额偿付本息，则由该集合票据的担保人中债信用增进履行代偿责任。(完)
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(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港1月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴早期投资者--风险投资基金纪源资本(GGV Capital)计划成立公司的第一支人民币基金，以便更容易地投资中国对外资设限的领域，例如互联网。
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。