银河证券拟发行公司债及短期融资券 以补充资金

路透香港12月8日 - 中国大型券商--银河证券(6881.HK)周一公布，拟发行公司债券及短期融资券，以补充营运资金及支持创新业务发展需要。

该公司于联交所一份声明中称，公司债总规模最多55亿元人民币，即不超过今年6月末净资产额的40%；可一次或多次发行，但每次发行的期限不超过10年，并于上海交易所上市。

而短期融资券的待偿还余额最高不得超过其净资本60%，并以中国人民银行核定的额度为准。

公司债的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效；短期融资券则自股东大会通过日起两年内有效。

为应付业务急速扩张以及支持新业务发展，包括中信证券(6030.HK)(600030.SS)、海通证券(6837.HK)(600837.SS)等多家券商纷纷发债以增强流动性。

银河证券周一收升9.54%，报11.02港元；盘中曾触及11.5港元的历史新高。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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