证监会发布公司债管理办法 证金公司非公开发债可自行销售

路透上海1月16日 - 经过逾一个月的征求意见，中国证监会周五正式发布《公司债券发行与交易管理办法》。在保留扩大发行主体范围、丰富发行方式等主要内容外，根据市场意见，办法明确中国证券金融公司非公开发行公司债券可以自行销售。

刊登在证监会网站的新闻稿显示，正式的管理办法保留了征求意见稿的基本修改框架，并对受托管理人履职方式和履职保障做了个别调整完善，以及明确在公司债发行和持续信息披露过程中，专业机构等均应具备证券服务业务资格等。

中国证券金融股份有限公司成立于2011年10月，是境内唯一从事转融通业务的金融机构。股东单位包括上海证券交易所、深圳证券交易所、上海期货交易所、中国证券登记结算有限责任公司、中国金融期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所。

对于一些未能采纳入正式规定的意见或建议，证监会具体进行了如下阐述：

针对有意见提出放宽面向合格投资者公开发行的个人投资者准入标准，由于从境内外实践经验看，债券市场投资者结构与股票市场有很大的不同，主要以机构投资者为主，因此暂未采纳相关意见。

公众投资者参与债券市场除直接进行债券投资外，还可以通过各种固定收益类理财产品投资债券。证监会将继续大力发展债券市场各类资产管理业务，满足社会公众的债券投资需求。

此外，对于将区域性股权交易市场纳入公司债券转让场所及监管范围、降低对募集资金专项账户监管要求等建议，考虑到当前债券市场发展阶段特征及保护债券持有人权益等要求，暂未予以吸收，拟随着债券市场的发展实践再作考虑。(完)

参看详情，可点选证监会网站 here

(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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