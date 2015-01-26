中国债市收益率下行趋势尚未结束--中金

路透上海1月26日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报称，总体来看，收益率下行的趋势尚未结束，目前收益率水平仍高于2012年，在全球收益率都持续创新低或者将要创新低的情况下，中国无论在汇率还是利率方面都有所高估，如果汇率由于推动人民币国际化等因素不能明显贬值，利率是最终唯一可选的放松方式。

站在债券投资者的角度，不见兔子不撒鹰，不见到央行的进一步放松就不需要降低仓位和久期，甚至可以进一步增加仓位和久期。一季度仍是交易型投资者的收获季节。

**房地产弱势制约PMI回升**

由于商品房销售持续低迷，房地产企业拿地意愿不足，房屋新开工持续弱势，房地产开发投资加速回落，尤其是去年12月房地产开发投资更是首次出现负增长。去年四季度房地产开发投资实际同比增速从三季度的6.4%大幅降至-2.6%，去年全年房地产开发投资实际增速从2013年的19.4%降至9.9%。

今年保障房建设目标与去年基本持平，这意味着保障房投资对房地产投资支撑作用将大幅减弱，整体房地产投资下行压力较大。

随着房地产持续下行，内需持续低迷，导致制造业企业库存投资意愿持续不足，去年四季度以来，工业产成品库存投资快速下降，制造业PMI产成品库存指数低位徘徊，尤其是制造业PMI原材料库存指数持续下行，制造业库存投资不足对经济形成较大拖累。

近期中上游工业出现显着反弹，中上游工业增加值同比增速从10月的6.2%回升至12月的7.3%，而下游工业增加值同比增速从10月的9.2%略降至12月的9.1%。这是否意味着经济可能出现新一轮反弹？

我们认为，中上游工业产出回升可能与中游行业盈利改善有关，考虑盈利改善不是来自需求恢复，预计工业产出反弹空间有限。本质上，房地产等下游行业才是经济主导的核心，当前中上游工业和国有工业产出显着回升，但房地产相关和资本品相关工业产出依然处于低位，考虑去年年底的商品房销售反弹未能延续，经济反弹可持续性尚待观察。

受新订单指数快速反弹影响，今年1月汇丰制造业PMI初值从去年12月的49.6小幅反弹至49.8，以新订单减产成品库存衡量的动能指标从12月的-0.2升至0.9，如何理解经济增长动能指标反弹呢？

事实上，我们定义的经济动能指标（新订单指数-产成品库存指数）可以分解为两部分，经营负向预期指标（新订单指数-原材料库存指数）和产品销售现状指标（原材料库存指数-产成品库存指数）。

使用原材料库存减产成品库存衡量产品销售情况，该指标与经济动能指标正相关，反映需求变动对经济动能影响，目前该指标持续下滑。使用新订单减原材料库存衡量企业面对需求变化的库存调整行为。

目前，该指标有所回升，新订单反弹较大而原材料库存反弹较小，表明企业面对需求反弹的库存调整行为较消极，暗含企业预期较负向。历史上，这两个拆分的指标也出现过背离，例如2012年年底到2013年年初，负向预期指标也一度回升，但产品销售现状指标继续下滑，最终经济动能跟随现况指标下行。而目前的情况与当时类似，显示PMI的反弹并不可持续。

**收益率仍难摆脱地心引力**

去年四季度以来，我们旗帜鲜明的指出2014年这一轮收益率的大幅下行尚未结束，2015年上半年尤其是一季度，债券还具有较好的交易性机会。

年初以来，利率债收益率持续下行，国债收益率下行幅度接近20bp，国开债收益率下行约25bp，收益率基本回到2014年11月份降息后的低点。我们认为收益率的下行趋势仍未结束，收益率目前仍难以摆脱“地心引力”。这种引力来自几个方面：

（1）美元走强和大宗商品价格下行对通胀的压制。开年以来，美元指数上升的速度令人惊讶，从90到95只用了不到1个月的时间，美元指数中几个主要货币国家纷纷放松货币政策，包括瑞士央行和加拿大央行的降息、欧央行宣布实施大规模QE。美元的走强加上供需基本面仍不利于大宗商品，年初以来，主要大宗商品价格继续下跌。

美元走强推动人民币对一揽子货币也快速升值，加上进口原材料价格的下跌，中国物价仍处于下行通道。我们预计1月份CPI可能降至0.7%-0.8%，一季度CPI平均水平可能也只有1.2%-1.3%，较2014年四季度继续走低。通胀的快速下行使得中国的实际利率仍维持在高位，抑制经济动能。

（2）全球债券收益率走低对中国债券的牵引。上周欧央行宣布新一轮的QE，其规模超过市场预期，推动欧元区债券收益率继续创历史新低。2015年3月起，每月购买600亿欧元成员国国债和机构债券，持续到2016年9月，或欧元区通胀回升到接近2%时。按照每个月600亿规模，如果持续到2016年9月份，则欧央行购买债券的规模将超过1.1万亿。

对于债券市场而言，欧央行这轮QE的影响力不能低估。欧央行计划每月购买的600亿欧元中，有100亿是之前已经包括的资产支持和担保债券（ABS和Covered Bond），其余为新增的450亿的投资级国债、50亿的机构债。这意味着欧央行最终要净购买8500亿的国债和950亿的机构债。

这些国债的购买是按照欧元区各成员国在央行的持股比例来购买。欧央行会承担总量的20%的购买（主要是购买欧洲机构债），其余80%由各个成员国央行自己去购买自身国家的债券。其中德国在欧央行中的出资比例最高，排除非欧元区国家，约25%，法国次之，意大利、西班牙等跟随其后。

问题在于欧元区的QE是没有伴随积极财政政策的。由于德国的坚持，欧元区各国普遍都在持续压低财政赤字。德国作为带头的国家，最近两年德国的财政赤字基本已经控制在0附近。德国2014年国债发行量只有2,000多亿，净增量只有几十亿。2015年德国国债发行量还会下降至1,000多亿。按照购债比例，欧洲央行在1年之内大概要买入1,350亿的德国国债，这意味着德国国债发行量超过90%会被央行买走，对市场的净增量是负的。

法国、意大利国债发行规模较高，法国在7,000多亿，意大利4,000多亿，被央行买走的比例没有德国那么高，但由于法国和意大利国债的净增量一般也只有几百亿，这意味着净增量的大部分要被央行买走。而西班牙2015年计划发行2394亿的国债，净增量550亿，被央行购买的比例会高于法国和意大利。随着央行的购买，市场上国债供给量减少，会压制欧元区国债收益率维持低位甚至继续走低。

美国国债收益率某种程度是被欧元区的QE所拉低的。虽然中国的债券市场尚未完全开放，但外部资金进入的热情也在升温。从二级市场来看，年初以来，境外机构的净买入量也有所上升。因中国国债和境外发达经济体国债的利差持续升高，已经处于历史高点，尤其是跟欧洲国家国债的利差。

（3）国内去杠杆导致金融机构对债券的配置需求上升。12月份的经济数据显示国内的投资增速仍在放缓。尤其是12月份当月，房地产投资增速降至负值，是历史上首次。房地产的终端需求对经济至关重要。

此外，43号文对地方政府融资的制约会逐步显现。1月份信贷投放虽然不少，但实体经济的融资需求已经减弱，加上地方政府融资的减少，银行重新回到依赖票据冲信贷规模的境况。

我们了解到部分银行由于信贷需求下滑，资产配置开始向债券倾斜。不少银行的配债资金比2014年有所调增。而上半年尤其是一季度，无论利率债还是信用债的净增量都不高，导致供需关系上继续往有利于利率下行的方向演变。

（4）货币政策继续逐步放松。在经济疲软，通胀下滑，海外经济体竞相放松货币政策的情况下，松紧适度的货币政策意味着中国央行需要继续放松，引导实际利率回落。

上周央行重启了7天逆回购，开启了新年放松的第一枪。发行利率虽然比2014年下调了25bp，但仍高达3.85%，比2012年的3.35%还高出50bp。在货币政策趋于放松的环境中，逆回购利率可以作为二级市场利率的顶而不是底。目前障碍收益率下行的主要是短端利率仍偏高，未来货币政策放松将逐步纠正这一点。(完)

(整理 边竞; 审校 林高丽)

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