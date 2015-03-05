中国监管官员建议放宽券商发债条件 短融期限延至一年

4月末中国外储连三月回升至3.03万亿美元 跨境流动续向均衡收敛
路透北京5月7日 - 中国央行周日公布，中国4月末外汇储备为30,295.33亿美元，环比增加204.45亿美元，为连续第三个月回升，主因期内非美货币总体相对美元升值，中国跨境资金流动继续向均衡状态收敛。
路透上海3月5日 - 中国证券报周四引述全国政协委员、广东证监局局长侯外林建议，适度放宽证券公司发行短期融资券限制，推动券商全方位参与银行间同业拆借市场。具体包括将短融期限延长至一年，以及取消短融和同业拆借额度上限规模等。
报导援引侯外林认为，目前证券公司在银行间市场债务融资不畅，债务融资渠道、融资品种和融资规模受到较多限制，不利于证券公司管控财务风险，制约了证券公司服务实体经济和居民理财需要的能力。
除可在证券交易所发行公司债外，券商另一主要债务融资渠道为在银行间债市发行短期融资券，现有发行期限一般为三个月，并伴有最高发行规模上限限制。
除延长短融期限外，侯外林并表示，需要取消发行短融分类评价BBB以上的要求，将券商回购融资规模的计算基准由注册资本调整为净资本或净资产。
在同业拆借业务方面，建议参照保险公司的标准，将券商拆入资金最长期限由七天延长到三个月；同时取消对五大国有银行不得与证券公司开展同业拆借的有关要求，进一步畅通证券公司资金拆借融通渠道。
另外，有必要推动商业银行开办股票质押贷款业务，以盘活证券公司存量资产。
其他债务融资渠道方面，侯外林建议允许券商在银行间市场发行中长期债券、中期票据等融资工具，同时参照商业银行在境外发行人民币债、外币债，支持有条件的证券公司到境外发行债券融资。(完)
(发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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