将建与股市相对独立的债市发展体系 推动分层--上交所理事长

路透上海3月10日 - 中国上海证券交易所理事长桂敏杰日前表示，目前债券市场是上交所市场的短板，下一步要根据市场规律，建立独立的债券市场管理体系，建设与股票市场相对独立的债券市场发展体系，推动债券市场分层。

他在“两会”期间答记者问时称，“总的来说，交易所市场份额占比较低，但相对活跃。与成熟市场比，我们的交易所债券市场还存在结构性的问题，另外，我们对金融风险的分散转移功能也没有得到充分发挥。”

目前上交所债券和股票是共用同一交易平台，桂敏杰并未给出未来债市如何建立独立发展体系的更多细节。

中国境内债券市场中，银行间市场和交易所市场是两大主体。因前者参与主体以银行等大型金融机构为主，不论是债券存量，还是交易量，银行间市场均占主导。

桂敏杰指出，在加大产品创新方面，要配合推进市政公司债，建立市政债发行、上市交易、信息披露及后续管理的全链条机制；研究开发交易型产品；研究推进信用衍生产品市场，建立市场化风险防范与化解机制。

尽管全国性地方政府债务甄别尚未全部结束，财政部即已下达1万亿元地方存量债务置换债券额度，允许地方把一部分到期的高成本债务转换成地方政府债券(市政债)，以降低利息负担。

互联互通方面，在引入国开行在上交所发行金融债后，上交所下一步将扩大互联互通主体范围，扩大品种范围和提高登记结算后台协作效率等；此外，还将研究并推进可证券化的大类基础资产，做大做强交易所资产证券化规模，盘活存量。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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