中国万亿地方存量债务置换细节出炉 今年到期债半数可发债

路透上海3月13日 - 在中国财政部副部长朱光耀稍早披露今年有1万亿元人民币地方政府债券置换存量债务额度后，财政部相关负责人周四稍晚表示，分地区的债券额度按照各地今年到期债务和全国统一比例（53.8%）测算分配。

在财政部网站刊登的相关负责人答记者问中明确，本次置换范围是2013年政府性债务审计确定截至2013年6月30日的地方政府负有偿还责任的存量债务中、2015年到期需要偿还的部分。审计数据显示，2015年到期需偿还18,578亿元，1万亿元债券额度占今年到期政府负有偿还责任的债务的53.8%。

财政部还强调，发行地方政府债券置换存量债务，只是债务形式变化，不增加债务余额，因此，不会增加今年财政赤字。

置换存量债务的地方政府债券由各省、自治区、直辖市、计划单列市自发自还，发行和偿还主体为各省、自治区、直辖市、计划单列市政府。地方财政部门按照市场化原则组织债券发行工作，开展相关信息披露和信用评级。

财政部还规定，置换债券资金必须用于偿还审计确定的截至2013年6月30日政府负有偿还责任的债务中2015年到期的债务本金，地方政府已经安排其他资金偿还的，可以用于偿还审计确定的政府负有偿还责任的其他债务本金；不得用于偿还应由企事业单位等自身收益偿还的债务；不得用于付息，不得用于经常性支出。

为加强债券资金管理，财政部在向各地下达债券额度时严格要求，其中包括置换债券中的一般债券和专项债券必须分别纳入一般公共预算管理和政府性基金预算管理；要求债券资金置换存量债务时，本级财政部门、存量债务债权人、债务人、有关主管部门要共同签订协议，明确还款金额、还款时间及相关责任等。

财政部指出，以一定规模的政府债券置换部分债务，是规范预算管理的有效途径，有利于保障在建项目融资和资金链不断裂，处理好化解债务与稳增长的关系，还有利于优化债务结构，降低利息负担，缓解部分地方支出压力，也为地方腾出一部分资金用于加大其他支出创造条件。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。