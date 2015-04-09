中央结算公司启用深沪两个服务中心 为地方债发行等提供便利

路透上海4月9日 - 中国中央国债登记结算有限公司表示，为更好服务于地方政府债券和企业债券等发行，该公司正式启用上海、深圳两地客户服务中心。

刊登在中国债券信息网的公告引述中债登有关人士称，“在去年开展地方债和企业债发行服务过程中，各方从配合债券市场管理改革、提高工作效率、降低成本等角度出发，强烈提出希望我们在重点地区设立客户服务中心，为其提供近距离贴身服务。”

上海、深圳的债券发行系统在发行服务和运作方式与北京总部无差异，数据实时统一管理。北京、上海、深圳可在同一时间向市场提供债券发行服务。

中债登表示，在目前支持地方债、企业债发行服务的基础上，未来将尽快提升上海、深圳客户服务中心功能，为客户提供更加丰富多样的服务。

地方政府债券发行规模方面，除财政部预算报告公布的5,000亿元人民币一般政府债券和1,000亿元专项债券外，财政部还审批了1万亿元的地方政府债券置换额度。

截至2014年末，中债登登记托管各类债券资产28.7万亿元，占债券市场总托管量的80.6%。2014年全年支持发行国债超1.6万亿元、政策性金融债券超2.2万亿元、地方政府债券4,000亿元、企业债近7,000亿元。

中国债券市场近年发展速度令人瞩目。2014年存量债券超过35万亿元。据国际清算银行(BIS)统计，中国债市存量规模的国际排名已从2004年第21位升至第三位。(完)

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(发稿 李宏薇；; 审校 杨淑祯)

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