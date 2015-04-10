允许债券违约长期而言有利中国债市发展--惠誉

(译自惠誉发布的新闻稿)

中国科技企业中科云网科技集团股份有限公司4亿元人民币债务违约，说明中国境内公司债市场对违约的宽容度上升。惠誉认为，允许违约从长期而言对于中国债券市场有着正面影响，因为这将令投资者对风险的定价更加有效且适当。

中科云网违约案在短期内不太可能对市场带来明显冲击，因为该公司规模较小，而且中国证监会此前已经对其展开调查。不过该事件具有重要意义，因这仅是中国境内发生的第二宗公开交易债券违约，也是公募债券市场首次出现本金违约的情况。超日太阳能在2014年3月未能按期全额支付8,900万元人民币利息，成为中国首家境内交易债券发生违约的企业。超日债违约最终导致一份重整方案出炉，由国有资产管理公司为该公司债券还本付息提供担保。

未来可能发生更多此类违约。政府已经表达出允许公司债个别违约的更强意愿，特别是那些非战略性行业的企业，因为此类企业违约不会引发系统性风险。

允许更多违约出现，以及制定明确的法律流程处理公司破产，对于逐步强化市场纪律、并最终实现更加有效而恰如其分的风险定价至关重要。中国境内的债券市场如果缺乏违约环节，将导致资本配置效率低下，而且人为地推高无风险利率；这种市场环境对规模更大的国有企业尤为有利，因为投资者会设想政府将扶持这些企业。

不过迄今为止，仍少有实例可以用来评估政府的态度会如何付诸实行。值得注意的是，中国国内破产重整的法律流程仍不明确。企业破产方面的立法还刚刚起步，缺乏具备操作性的细节；而出现更多违约案或将促使监管机构进一步明确各项规定。这样一来，要实现增强市场纪律、改善资本配置效率的目标，就只能把眼光放长远。(完)

(编译 徐文焰；审校 蔡美珍)

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