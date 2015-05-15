地方债置换过程不涉及央行相应的流动性投放--人行副行长

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京5月15日 - 中国央行副行长潘功胜周五表示，目前来看，金融机构对地方债置换积极性还是比较高的，但在商业银行贷款与地方债置换的过程中，不涉及央行进行相应的流动性投放。
他在国新办发布会上并称， 采取定向发行地方债，是坚持市场化的原则，有助于金融机构改善资产组合，提高流动性。
“将地方债拉入到部分货币政策操作的抵押品和质押品范围内，这意味着地方政府债获得了抵押品待遇资格，但它不意味着中央银行将因此开展相对应的特定额度的流动性投放。”他说道。
就8月份后是否会有更多的地方债券置换计划，财政部副部长史耀斌在同一场合回应称，目前没有再重新核定更多地方债置换的想法或计划。
在中国今年首批地方债延迟发行逾半个月后，日前财政部、央行、银监会联合发文，明确地方债置换未来将引入定向发行方式，同时将地方债全面纳入抵押品范围；定向发行部分将于8月底前全部完成。
潘功胜在发布会后并对路透表示，信贷资产证券化(ABS)发行注册制后的第一单很快会落地。（完）
(发稿 侯向明 ；撰写 李铮；审校 黄凯)
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路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。