地方债推出定向承销方式对市场影响不大--中债登副总

路透北京5月19日 - 中国中央国债登记结算公司副总经理白伟群周二表示，地方债定向承销发债方式的推出对债券市场影响不大，因发行规模及主要的投资者均未变，发行方式的变化对市场影响有限。

针对目前发债规模巨大是否会导致市场供需失衡，他在中国债务资本市场峰会上认为，目前市场可以承受；不应该去关注发债方式的变化，而应关注债券市场真正运行的情况。

“发债方式变了，对债券市场的冲击就小了？这里面的逻辑何在？招标发行是90%以上由商业银行来购买，定向发债也是90%以上由银行购买。发债的规模也是一定的，1万亿元。”他说。

他同时认为，债券市场持续发展的重点在于投资人的情况，应丰富投资人结构，放开市场，并创建新的债券产品。

财政部、中国央行和银监会三方日前已发布文件，采取定向置换的方式来置换地方政府的债务，定向发行部分将于8月底前全部完成。

“江苏（周一）发行522亿元，周四新疆也要发行59亿元的一般地方债。这一周的利率债发行规模大概是1,500亿元，而且这样的规模可能还需要持续一段时间，二、三季度是利率债的发行高峰期。”白伟群称，“我个人认为这样的债券发行规模基本是可以承受的。”

作为今年地方债务置换方案明晰后的首批地方债--江苏省周一下午招标的四期地方政府一般债券中标结果均低于市场预期。交易人士表示，非市场化发行因素仍占主导，中标利率均为投标下限上浮两个基点，显示该期债仍未脱离较重的指导意味。（完）

(发稿 侯向明；审校 张喜良)

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