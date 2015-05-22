中国发改委放松意愿明确 城投债供给压力渐增--中金

路透上海5月22日 - 中国大型投行--中金公司最新信用策略周报称，近日发改委发文进一步放松城投企业债审批，考虑到项目准备时间，供给释放可能要三季度才能显现，短期压力不大，但城投债的整体供需关系状况不如去年，并不支持城投债与高等级信用债之间的利差继续压缩。

发改委放松城投债审批核心内容包括强调遵循43号文精神，支持“以企业自身信用为基础”发行企业债券融资；放松“211”发债企业数量指标限制，部分重点领域不受该限制，受限的领域由211指标放大一倍至422，并将发债行政级别从百强县扩展至债项评级AA+的非百强县城投。

另外还包括降低部分财务和债务率门槛指标。总的来说，本次放松仍然要求在43号文框架下进行，新发城投债与地方政府债务无关，但发改委的放松态度比较明确，代表企业自身信用的城投债供给量将增加。

除了放松城投债，发改委近期还下发了项目收益债管理办法，后续项目收益债供给也会增加一些。不过考虑到收益稳定的现金流项目并不是很好找，而且这类债券与ABS有本质区别，现金流不封闭，必须设置差额补偿人增信，项目收益债供给可能相对有限。

城投平台债券融资渠道的放松有利于降低存量城投债券，尤其是今年到期的城投债券的再融资风险，不过这些利好在前期地方政府债务1万亿置换事件发酵过程中已经充分被市场消化，额外利好有限。

再融资风险下降的同时，要关注中期供给压力提升的风险。虽然历史经验看，城投供给增多一般不会成为压制城投债走势的主要因素，但今年的情况与往年有诸多不同。

首先，本次发行门槛是2010年以来一次比较明显的放松，与过去两个季度发改委对于城投债的谨慎审批态度形成鲜明对比。再配合企业债初审权下放，未来供给量相比一季度可能会明显增加，特别是之前不具有发债资格的低资质城投供给会更多。

第二，理财类资金规模增速明显放缓，且优先配置权益类资产，对于城投债的偏好弱于去年。

第三，扩容后的城投企业债明确不属于地方政府债务，与往年地方政府债务界限模糊状态下的政府隐性担保性质有所不同，投资者在风险定价上也会有所要求。

第四，债项评级不能达到AAA的城投企业债仍不具有交易所质押回购资格，杠杆功能丧失需要更多的利差补偿。

总体而言，我们仍然维持城投债年内违约风险很低的判断，但未来城投债供给压力的增长值得关注。

**市场回顾：收益率曲线陡峭下行**

5月中旬以来，银行间流动性依旧充裕，质押回购利率进一步回落，创下了2009年以来的最低水平。

短融中票交投火热，收益率曲线大幅陡峭化下行，其中短融收益率两周来累计下行了50-60bp，5年中票下行20-25bp，AA+以上评级收益率下降比AA级更明显。

目前AA+及以上等级短融中票收益率均已回到12年中的低位。信用利差整体变化不大，短融依然处于历史中位数附近，AA+级以上评级中票维持在历史1/4分位数的低位水平，AA级则在历史中位数附近。

银行间企业债交投集中在高等级和城投券种，收益率也明显下行。其中城投债收益率下行20-30bp，降幅与同评级产业债接近，7年AA品种二级收益率中枢大约5.5%。交易所个券近两周净价也多数上涨，不过涨幅较小，成交依旧清淡，个券收益率弹性减弱。

**资金异常充裕，银行配置盘发力**

近期信用债市场完全被宽松的资金面所主导，尽管供给相比前期有所增加，但很快被活跃的买盘所消化。

目前AAA级短融中票收益率已回到历史1/4分位数左右的低位，历史上低于当前水平的阶段主要是09年上半年和10年上半年，对比这两段历史低点与目前的情况来看，都具有资金极度宽松和信用债供给有限的特征。

从近期供给量来看，虽然相比上月有一定增加，但仍处于可控范围。5月目前非金融类信用债发行量4,000亿，将全月到期量扣除后，月度净增量400亿。

假设最后一周保持前期的发行频率，预计全月非金融类信用债净增量会达到2,000亿，比4月增长约30%，但比去年二季度月均3,000亿的水平要低得多。

需求面在资金极度充裕的条件下，银行配置盘需求明显增强，弥补了理财需求的弱化。银行自营配置需求的提升主要得益于资金面的宽松。尽管信用债绝对收益率降低，但200bp以上的息差空间仍然很有吸引力。

我们认为货币市场资金利率在未来一段时间仍有望维持在低位，有利于对信用债继续进行加杠杆操作。

展望6月份，虽然供给会有进一步的增加，但在宽货币向宽信用得到有效传导之前，信用债净供给出现显着反弹的概率较小。考虑到资金面有望继续维持宽松，供需关系整体预计将维持良好状态。

对于违约风险较低的中高等级信用债而言，信用利差将继续维持在历史较低水平。另外近期信用债收益率曲线形状也明显陡峭化，5-1年期限利差拉大到100bp附近，中票的相对吸引力提升。

根据我们宏观利率组分析，目前宽货币向宽信用传导依旧障碍重重，宏观经济复苏仍需要时间，因此我们倾向于认为目前的期限利差进一步走扩的风险不高，考虑到目前短融收益率已经达到12年年中低位，对绝对收益率要求更高的投资者可以适当加大久期，增持中票品种。(完)

(整理 李宏薇; 审校)

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