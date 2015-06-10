中国财政部称今年第二批1万亿元地方债置换额度已下发

路透上海6月10日 - 中国财政部周三称，经国务院批准，财政部继3月下达了第一批1万亿元人民币地方债置换额度后，近日又下达了第二批1万亿元置换额度。

财政部网站引述有关负责人指出，第二批置换债券资金必须用于偿还审计确定的截至2013年6月30日政府负有偿还责任的债务中2015年到期的债务本金。

地方政府已经安排其他资金偿还的，可以用于偿还审计确定的政府负有偿还责任的其他债务本金；优先置换高息债务；不得用于偿还应由企事业单位等自身收益偿还的债务；不得用于付息，不得用于经常性支出。(完)

参看相关细节，请点选财政部网站 here

(发稿 边竞; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。