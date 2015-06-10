中国第二批1万亿元地方债置换额度下发 后续或有宽松政策跟进（更新版）

路透上海6月10日 - 继3月下达第一批1万亿元人民币地方债置换额度后，中国财政部近日又下达了第二批1万亿元置换额度。市场人士指出，新一轮置换规模符合此前市场预期，而为确保债务置换能顺利有序进行，后续可能还会有进一步的宽松货币政策跟进。

他们并认为，随后仍有可能推出第三批地方债置换，地方债供给加速虽对债市有一定压力，但在央行宽货币基调的护航下，债市面临的冲击整体可控，后市现券若有调整仍是介入的机会。

“债务置换的主要目的在于降低政府负债成本、拉长债务久期，而地方债利率锚定国债，国债利率大幅上行将不利于降低负债成本目标的达成，央行持续货币宽松政策将是必由之路。”海通证券宏观分析师姜超称。

中金公司固收团队的点评指出，地方债供给一直是今年压在债市头上的一座大山。第二批已经确认，且不排除第三批的情况，市场对于供给会存在一定担忧，这也是长端利率下降较慢的重要原因之一。

中金并表示，不过供给并不可怕，毕竟货币政策总体基调宽松的情况下，银行也有足够的资金消化，而且不少中小银行近期通过货币市场融入资金增加债券投资，也显示了货币政策放松能缓冲地方债的供给压力。

中金还特别提到，地方债本身只是置换到期的贷款、非标和城投债等债务，不是新增融资，不消耗额外的资金，尤其是定向发行，不涉及到资金的交换。

财政部网站周三并引述有关负责人指出，第二批置换债券资金必须用于偿还审计确定的截至2013年6月30日政府负有偿还责任的债务中2015年到期的债务本金。

地方政府已经安排其他资金偿还的，可以用于偿还审计确定的政府负有偿还责任的其他债务本金；优先置换高息债务；不得用于偿还应由企事业单位等自身收益偿还的债务；不得用于付息，不得用于经常性支出。

中金指出，已下达的2万亿置换规模超过了2013年审计结果在今年的到期量，可能包含一部分新的审计结果的到期量。

**宽松政策方向不变**

中金表示，方向上来看，尽管地方债供给较多，不过由于中长期债券收益率下行缓慢，实际利率偏高仍抑制企业的投资和生产意愿，打新股等类固定收益产品的收益率较高也一定程度上分流居民的消费需求。预计未来货币当局和其他部委仍需要协调，进一步引导实际利率下降来刺激实体经济，“依然认为债牛是经济牛和股牛的基础。”

海通证券姜超认为，5月18日启动地方债置换以来，公开发行的招标利率普遍在规定的下限，显示需求良好，对存量利率债冲击也不大，宽货币格局下供给冲击应有限。此外，新的置换额度推出有利于缓解城投再融资压力，利好存量城投债。

不过华创证券指出，财政部此次认为地方债务发行顺利，金融机构认购踊跃，这一表态对债券市场意味着利空。地方债发行越好，对债券市场越不利，因为如果地方债发行不好，那么意味着央行可能继续放松。现在地方债券发行顺利，形势喜人，自然不会倒逼央行更宽松来为地方债发行保驾护航。

江苏此前最早启动今年首批522亿元地方债公开招标发行，中标利率仅比作为利率下限的国债到期收益率曲线均值高出2个基点(bp)；随后发行的多省市地方债中标定位多持平于国债均值。

此前财政部、央行、银监会联合发文，明确地方债置换未来将引入定向发行方式，同时将地方债全面纳入抵押品范围；定向发行部分将于8月底前全部完成。其中定向发行地方债利率区间为同期限国债收益率五日平均值，至平均值上浮30%。(完)

参看相关细节，请点选财政部网站 here

(发稿 边竞; 审校 张喜良)

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