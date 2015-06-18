中国今年地方债发行规模已达6530亿 公开招标占比逾九成

路透上海6月18日 - 路透据公开信息统计，中国今年启动地方债发行一个月以来，累计发行规模已达6,530.7亿元人民币，其中以公开招标方式完成的超过九成。

目前包括财政部下达的两批共2万亿元的地方债置换额度在内，今年地方债的计划发行规模为2.6万亿元；据此计算，这一个月发行量占2.6万亿元比例约为25%。

不过市场普遍预期，今年可能还将会有第三批置换额度下达。

具体来说，自5月18日江苏省打响地方债发行头炮后，已有18个省区市完成公开招标或定向发债，其中招标发行的地方债发行规模达5,954亿元，包括一般债5,938亿元，专项债16亿元。

此外，江苏省和河北省并完成了地方债定向发行，总量为576.7013亿元。

继3月下达第一批1万亿元人民币地方债置换额度后，中国财政部近日又下达了第二批1万亿元置换额度。

此外据今年两会财政部报告，中国将建立一般债务和专项债务相结合的规范的地方债务举借机制。今年地方财政赤字5,000亿元，比上年增加1,000亿元，国务院同意发行地方政府一般债券弥补。此外国务院还同意新增发行地方政府专项债券1,000亿元，用于有一定收益的公用事业发展。(完)

(发稿 边竞; 审校 李宏薇/曾祥进)

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