中国今年地方债发行规模已达6530亿 公开招标占比逾九成

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海6月18日 - 路透据公开信息统计，中国今年启动地方债发行一个月以来，累计发行规模已达6,530.7亿元人民币，其中以公开招标方式完成的超过九成。
目前包括财政部下达的两批共2万亿元的地方债置换额度在内，今年地方债的计划发行规模为2.6万亿元；据此计算，这一个月发行量占2.6万亿元比例约为25%。
不过市场普遍预期，今年可能还将会有第三批置换额度下达。
具体来说，自5月18日江苏省打响地方债发行头炮后，已有18个省区市完成公开招标或定向发债，其中招标发行的地方债发行规模达5,954亿元，包括一般债5,938亿元，专项债16亿元。
此外，江苏省和河北省并完成了地方债定向发行，总量为576.7013亿元。
继3月下达第一批1万亿元人民币地方债置换额度后，中国财政部近日又下达了第二批1万亿元置换额度。
此外据今年两会财政部报告，中国将建立一般债务和专项债务相结合的规范的地方债务举借机制。今年地方财政赤字5,000亿元，比上年增加1,000亿元，国务院同意发行地方政府一般债券弥补。此外国务院还同意新增发行地方政府专项债券1,000亿元，用于有一定收益的公用事业发展。(完)
(发稿 边竞; 审校 李宏薇/曾祥进)
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